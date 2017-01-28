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Звезда фильмов о Гарри Поттере умерла от рака

Джон Херт в роли Гаррика Олливандера. Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Известный британский актер Джон Херт скончался после нескольких лет борьбы с тяжелым заболеванием. Звезде фильмов о Гарри Поттере было 77 лет.
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Причина смерти актера не сообщается. В июне 2015 года Херт рассказал поклонникам, что у него диагностирован рак поджелудочной железы. Однако спустя некоторое время СМИ объявили, что актеру удалось побороть болезнь.

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При жизни Херт часто шутил на тему смерти, а его персонажи погибали на экранах десятки раз. "Думаю, что я в этом смысле установил рекорд. Я дошел до того, что мои собственные дети не станут спрашивать, умер ли я, а скорее поинтересуются, каким образом", – говорил артист.


Родился актер 22 января 1940 года в английском графстве Дербишир. На большом экране он дебютировал в 1962 году, передает "Би-би-си".

Известность Херту принесли роли в фильмах "Полуночный экспресс" (1978), "Чужой" (1979), "Человек-слон" (1980), "1984" (1984), "V – значит вендетта" (2006), "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (2008), "Меланхолия" (2011), "Выживут только любовники" (2013). В серии фильмов о Гарри Поттере он сыграл продавца волшебных палочек мистера Олливандера.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"

Всего Джон Херт сыграл более 200 ролей. Его творческая карьера длилась почти шесть десятилетий. Он является лауреатом премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также двукратным номинантом на премию "Оскар". Персонаж Херта из фильма "Чужой" был признан одним из самых запоминающихся образов в истории кино.

Автор: Федор Лопырев28 января 2017, 11:37
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Как изменились звезды "Гарри Поттера"

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