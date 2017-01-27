Известный музыкант свел счеты с жизнью после ссоры с женой

В Уэст-Палм-Бич (штат Флорида, США) погиб 69-летний ударник легендарной рок-группы The Allman Brothers Band Батч Тракс. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельного ранения.

Трагедия произошла в центре города, на вилле Villa Del Lago, где супруги жили последние несколько лет, пишет Miami Herald. 26 января около 18:00 по местному времени в полицию позвонила 25-летняя жена Батча Тракса и сообщила, что он застрелился после семейной ссоры.

Скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия, а диспетчер службы 911 продолжил разговаривать с впавшей в истерику женщиной. "Он еще дышит!" – уверенно заявила Мелинда.

Жена барабанщика вместе с двумя его детьми ожидала приезда экстренных служб на улице. Как она могла утверждать, что музыкант жив, пока не известно. Врачи подтвердили, что это было действительно так. Однако доставить в клинику Тракса не успели – он скоропостижно скончался.

По данным диспетчеров, Мелинда является прямым и единственным свидетелем самоубийства. Западная пресса предположила, что причиной трагедии стал семейный конфликт. Результаты вскрытия будут известны через несколько дней.

Коллектив The Allman Brothers Band, известный особой манерой исполнять блюз-, кантри– и хард-рок, был основан в 1969 году. За 45 лет его состав менялся несколько раз, но ударником неизменно был Батч Тракс. Как сообщали СМИ, весной 2016 года он вернулся к работе после полугодовалого перерыва и радовал поклонников выступлениями в составе сразу нескольких рок-групп.