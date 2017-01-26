Лучшие сериалы февраля

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"Большая маленькая ложь"

Красавица Николь Кидман, неподражаемый Адам Скотт и новоявленная звезда Шейлин Вудли приготовили для поклонников настоящий сюрприз, снявшись в многообещающем телепроекте. Режиссер "Даласского клуба покупателей", кажется, создал очередной шедевр – комедийный сериал, который точно не даст вам скучать. Ведь все начинается отнюдь не со смеха. А с загадочного преступления, совершенного в детском саду. Точнее – с убийства.

Премьера: 20 февраля

"Легион"

Премьеру фантастической многосерийной драмы авторства сценариста Ноя Хоули, как видно, будет смотреть весь мир. Рейтинг ожиданий зашкаливает! Спин-офф "Людей Икс" о мутанте Легионе обещает захватить наше внимание с первой же серии. Дэвиду Хэллеру поставлен неутешительный диагноз – шизофрения. Но что, если голоса в его голове – вовсе не плод фантазии?

Премьера: 8 февраля

"Диета из Санта-Клариты"

Думаете, что ужасы и комедия – несовместимые вещи? Новое детище режиссера Рубена Флейшера с легкостью убедит вас в обратном. Шейла – счастливая молодая женщина, заботливая мама и любящая жена. Все в жизни героини идеально, за исключением одного Но: с недавних пор ее сердце не бьется.

Премьера: 3 февраля

"Ривердэйл"

Просмотр подростковой драмы с элементами мистики – идеальный досуг не только для молодежи. Пожалуй, после тяжелого дня нам всем просто необходимо окунуться в мир загадочных приключений веселого парня по имени Арчи.

Премьера: 26 января

"Мамочки", 3 сезон

Один из лучших проектов студии Yellow, black and white вновь возвращается на экраны.  Соскучились по любимым героиням? В их жизни, тем временем, многое изменилось. Ветреная Вика наконец-то становится мамой, Аня, напротив, позволяет себе отвлечься от вечных принципов, ну а Юля  по-прежнему занимается главным. Своей семьей.

Премьера: 6 февраля

"Оттенки синего", 2 сезон

Криминальная драма с участием Дженнифер Лопес в минувшем году уже возглавила все ведущие рейтинги среди сериалов. Создатели уверяют, что во втором сезоне злоключения детектива Харли Сантес станут еще более захватывающими.

Премьера: 4 февраля

Автор: Татьяна Озорнина26 января 2017, 20:22

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