Самые кассовые обладатели "Оскара"

До долгожданной церемонии вручения 89-й премии Американской киноакадемии "Оскар" остается ровно месяц. В США определили самые кассовые фильмы, когда-либо удостоенные престижной награды. Удивительно, но в пятерку лидеров не вошла ни одна кинолента XXI века.

"Унесенные ветром" (1939, режиссер Виктор Флеминг)

Один из безоговорочных рекордсменов по количеству "Оскаров" – экранизация культового романа Маргарет Митчелл "Унесенные ветром". Картина Виктора Флеминга получила сразу восемь почетных статуэток. С момента премьеры прошло вот уже 77 лет, но и сегодня самый кассовый фильм за всю историю Голливуда – о своенравной Скарлетт О"Хара.

"Звуки музыки" (1965, режиссер Роберт Уайз)

На церемонии "Оскар" 1965 года тоже был свой "Ла-Ла Ленд". Фильм-мюзикл Роберта Уайза "Звуки музыки" победил сразу в пяти номинациях, а также стал безусловным лидером мирового проката.

"Титаник" (1997, режиссер Джеймс Кэмерон)

Фильм-катастрофа, державший первенство по количеству номинаций на "Оскар" на протяжении 19 лет. Сюжет, основанный на реальных событиях, унесших за собой жизни сотен людей, по-настоящему растрогал весь мир. Фильм признан лучшей картиной в жанре мелодрамы за всю историю кинематографа, а также по сей день остается рекордсменом по количеству полученных статуэток Американской киноакадемии. К слову, многие критики высказывают сомнения, что "Ла-Ла Ленд" сможет опередить "Титаник" – ведь для этого творению Шазелла необходимо будет заполучить 12 "Оскаров" из возможных 13. Фильм Кэмерона собрал более двух миллиардов долларов в кинопрокате в 1997 году, а также 343, 5 миллиона – при выходе 3D-релиза в 2012-м.

"Бег-Гур" (1959, режиссер Уильям Уайлер)

До "Титаника" сразу 11 "Оскаров" впервые получил другой шедевр – эпический пеплум Уильяма Уайлера. Снятый по одноименному Роману Лью Уоллиса, фильм вызвал бурный ажиотаж среди всех киноманов мира. Суд Пилата над Иисусом Христом, жизненная борьба Бен-Гура и, конечно, история любви – все это обеспечило ленте Уайлера успех в кинопрокате.

"Афера" (1973, режиссер Джордж Рой Хилл)

Однако зрителям (как и жюри Американской киноакадемии) не всегда нужна только романтика. Захватывающий фильм-ограбление Роя Хилла "Афера" завоевал сразу семь статуэток "Оскар", а также собрал рекордную сумму для мирового кинопроката 1973 года.