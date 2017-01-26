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Барышников может вернуться в Латвию
Как сообщает ТАСС, в настоящее время сейм Латвии рассматривает предоставление гражданства Барышникову за особые заслуги перед страной. В свое время известный балетмейстер родился и вырос в Риге, окончил Рижское хореографическое училище.
После окончания хореографического училища в Ленинграде Барышников более семи лет служил в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. В это время талантливый танцовщик стал известен как на территории СССР, так и во всем мире. Он выступает на ведущих сценах страны, много гастролирует.
В 1974 году происходит громкий скандал – Барышников становится так называемым невозвращенцем. После гастролей в Канаде в составе труппы Большого театра он, вместо того чтобы вернуться домой, летит в США, дабы стать участником труппы Американского театра балета.
Барышников не раз заявлял, что нисколько не скучает по СССР (а впоследствии – по России). Однако в декабре прошлого года, когда впервые был поднят вопрос о предоставлении артисту гражданства Латвии, он подтвердил свое желание вернуться на историческую родину.
Проект постановления подали представители сразу всех шести парламентских фракций. Чиновники единогласно проголосовали за предоставление талантливому балетмейстеру и актеру возможности вернуться в Латвию. Это неудивительно: если в России Барышников не появлялся аж с 1974 года, то Ригу регулярно балует выступлениями. В 90-х он организовал в Латвии концерт в память о матери, а в 2015-м – принял непосредственное участие в постановке спектакля Херманиса "Бродский/Барышников".
Прошедший год также ознаменовался громкой премьерой с участием танцовщика: Латвийская национальная опера презентовала спектакль "Письмо человеку", в котором он выступил в главной роли. Быть может, легенда отечественного балета вскоре переберется в родную Латвию? Покажет время.
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