Известная актриса умерла в США

Известная американская актриса, обладательница нескольких премий "Эмми" и "Золотой глобус" Мэри Тайлер Мур ушла из жизни в возрасте 80 лет. Ранее стало известно, что она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Мэри Тайлер Мур скончалась на 80-м году жизни, передает РИА Новости. Ее представитель Мара Баксбаум рассказала, что актриса ушла из жизни в окружении близких друзей и мужа. О том, что Мэри Тайлер Мур в тяжелом состоянии была доставлена в больницу в штате Коннектикут, стало известно 25 января. Уход Мур из жизни стал серьезным ударом для ее знакомых.

Even now looking at this picture I want to cry. I still can't believe Mary Tyler Moore touched my face. Will love her 4 ever. pic.twitter.com/6u4ELq27vN — Oprah Winfrey (@Oprah) 25 января 2017 г.

"Я буду любить ее всегда", – написала на своей странице в Twitter американская телеведущая Опра Уинфри. Она выложила фотографию, где Мэри Тайлер Мур на шоу трогает ее за лицо – этот момент, как оказалось, много значит для Опры.

Широкую известность в США актриса получила в 1960-х годах благодаря роли в ситкоме "Шоу Дика Ван Дайка". Работа в сериале принесла ей несколько премий "Эми". В 70-е годы она обзавелась собственным "Шоу Мэри Тайлер Мур".

God speed #MaryTylerMoore. I've loved you for as long as I can remember. You have definitely earned your wings ❤ pic.twitter.com/vd6q43n5nM — Michael Shaw (@michaelroy82) 26 января 2017 г.

В 2012 году Гильдия киноактеров США вручила Мур почетную награду за достижения в течение актерской карьеры. В общей сложности за свою карьеру актриса получила семь премий "Эмми", три "Золотых глобуса", две награды "Тони", четыре премии "Народный выбор", и однажды была номинирована на премию "Оскар". Ее звезда на голливудской аллее славы появилась в 1992 году.