Самые яркие фильмы-мюзиклы в истории кино

"Ла-Ла Ленд" Дэмьена Шазелла произвел настоящий фурор в мире киноискусства, взяв сразу 14 номинаций на кинопремию "Оскар". Музыкальные киноленты не впервые по достоинству оценивают во всем мире. Dni.Ru предлагают вспомнить самые яркие фильмы-мюзиклы последних десятилетий.

"Поющие под дождем" (1952, режиссеры Джин Келли и Стенли Донен)

Для поклонников истинного американского мюзикла, которым пока не удалось побывать на Бродвее. "Поющие под дождем" – настоящая классика, словно перенесенная со знаменитой сцены прямиком на экран. Невзирая на не очень-то оригинальный сценарий, творение Келли и Донена обязтельно покорит вас не только волшебной музыкой, но и завидной пластикой главных актеров – на съемках особое внимание уделялось хореографии.

"Карнавальная ночь" (1956, режиссер Эльдар Рязанов)

Определенно, можно с уверенностью заявить, что Эльдар Александровчи мог успешно справиться с любым жанром. И музыкальная комедия "Карнавальная ночь" – лишь тому подтверждение. Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов и Владимир Зельдин – здесь вы увидите всех самых талантливых актеров СССР. И услышите самую прекрасную музыку.

"Шербурские зонтики" (1964, режиссер Жак Деми)

Если речь о сюжете, то что может быть лучше истории двух влюбленных, которые вынуждены пройти испытание долгой разлукой? Конечно, история юных влюбленных, рассказанная под дивную музыку! Музыкальная мелодрама Жака Деми "Шербурские зонтики" в 1964 году была удостоена "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля.

"Мэри Поппинс, до свидания" (1983, режиссер Леонид Квинихидзе)

Премьера одного из лучших советских фильмов-мюзиклов состоялась вот уже 33 года назад, но и по сей день остается одной из самых любимых картин миллионов зрителей. Наталья Андрейченко во всем мире признана одной из лучших актрис, когда-либо выступивших в роли "совершенной" няни.

"Мулен Руж!" (2001, режиссер Баз Лурман)

Мало кто помнит, но каких-то 16 лет назад "Мулен Руж!" взял сразу восемь номинаций на "Оскар". Конечно, это не вчерашние 14 номинаций "Ла-Ла Ленда", но явно говорит об одном: жюри американской киноакадемии не равнодушно к хорошей музыке. Как и к прекрасной актерской игре.

"Ла-Ла Ленд" (2016, режиссер Дэмьен Шазелл)

В этой картине и правда прекрасно все: от звука и хореографии актеров до захватывающего сюжета и костюмов героев. Если вы еще не насладились детищем самого обсуждаемого в последние дни режиссера – самое время это исправить.