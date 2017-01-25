Что случилось с артисткой Касаткиной

В СМИ появилась информация о госпитализации балерины Наталии Касаткиной. Утверждалось, будто у нее перелом позвоночника, однако этот диагноз не подтвердился.

В театре рассказали о состоянии Наталии Касаткиной. Заведующий труппы театра Сергей Белорыбкин заявил, что поводов для беспокойства нет. "Ничего серьезного у Наталии Касаткиной нет, она просто потянула спину", – цитирует Белорыбкина ТАСС.

Ранее утверждалось, что проблемы у Наталии Касаткиной начались около двух недель назад, когда она упала дома, но не обратилась за медицинской помощью.



Недавно она поехала на гастроли в Марокко и во время выступлений несколько раз якобы падала в обморок. Состояние Наталии резко ухудшилось, и ее коллеги вызвали медиков. Тогда было принято решение об экстренной доставке артистки в Москву.

82-летнюю Касаткину доставили в больницу в критическом состоянии. Якобы именно тогда медики диагностировали у Наталии компрессионный перелом позвоночника.

Наталия Касаткина – артистка балета и балетмейстер, характерная солистка Большого театра в 1954–1976 годах. Начиная с 1977 года вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василевым, руководит московским Театром классического балета. Народная артистка РСФСР.

Ранее пережила травму другая балерина – Анастасия Волочкова. На протяжении нескольких лет она мучилась болями в области плечевого сустава, однако только недавно выяснилось, что у балерины вывих плеча, из-за которого сустав в любой момент может сместиться.

Боль была настолько мучительной, что балерина не выдержала и обратилась за квалифицированной помощью. Лечащим врачом Анастасии стал один из лучших рефлексотерапевтов в мире. Он предложил артистке лечиться иглоукалыванием, но Волочкова испугалась этой процедуры.

Также доктор настаивал на операции, но балерина категорически отказалась, сославшись на то, что много лет терпит различные боли от вывихов и растяжений, свойственных ее профессии.