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Lifestyle

Что случилось с артисткой Касаткиной

Наталия Касаткина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
В СМИ появилась информация о госпитализации балерины Наталии Касаткиной. Утверждалось, будто у нее перелом позвоночника, однако этот диагноз не подтвердился.
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В театре рассказали о состоянии Наталии Касаткиной. Заведующий труппы театра Сергей Белорыбкин заявил, что поводов для беспокойства нет. "Ничего серьезного у Наталии Касаткиной нет, она просто потянула спину", – цитирует Белорыбкина ТАСС.

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Ранее утверждалось, что проблемы у Наталии Касаткиной начались около двух недель назад, когда она упала дома, но не обратилась за медицинской помощью.

Недавно она поехала на гастроли в Марокко и во время выступлений несколько раз якобы падала в обморок. Состояние Наталии резко ухудшилось, и ее коллеги вызвали медиков. Тогда было принято решение об экстренной доставке артистки в Москву.

82-летнюю Касаткину доставили в больницу в критическом состоянии. Якобы именно тогда медики диагностировали у Наталии компрессионный перелом позвоночника.

Наталия Касаткина – артистка балета и балетмейстер, характерная солистка Большого театра в 1954–1976 годах. Начиная с 1977 года вместе с мужем, танцовщиком Владимиром Василевым, руководит московским Театром классического балета. Народная артистка РСФСР. 

Ранее пережила травму другая балерина – Анастасия Волочкова. На протяжении нескольких лет она мучилась болями в области плечевого сустава, однако только недавно выяснилось, что у балерины вывих плеча, из-за которого сустав в любой момент может сместиться.

Боль была настолько мучительной, что балерина не выдержала и обратилась за квалифицированной помощью. Лечащим врачом Анастасии стал один из лучших рефлексотерапевтов в мире. Он предложил артистке лечиться иглоукалыванием, но Волочкова испугалась этой процедуры.

Также доктор настаивал на операции, но балерина категорически отказалась, сославшись на то, что много лет терпит различные боли от вывихов и растяжений, свойственных ее профессии.

Автор: Наталья Аряева25 января 2017, 10:48

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