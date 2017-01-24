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Малыш и Карлсон станут героями сериала
"Переговоры ведутся, они начались еще в 2013 году. Инициатива совместная, поскольку всеми любимый у нас персонаж получил должную оценку со стороны наследников знаменитой сказочницы" – рассказали изданию РИА Новости в пресс-службе "Союзмультфильма".
Как пояснил продюсер киностудии Николай Маковский, уже можно определенно сказать: продолжение будет. Однако до сих пор не ясен его формат. Если сценаристы и режиссеры "Союзмультфильма" склоняются к сериалу, то мнение наследников шведской писательницы пока неизвестно. Не исключено, что мультфильм выйдет в полнометражном формате.
Один из самых известных советских мультфильмов "Малыш и Карлсон" когда-то стал настоящим прорывом в истории отечественного кинематографа. Именно в этой картине Борис Степанцев впервые в истории советской мультипликации применил электрографию – современную методику переноса рисованных элементов на киноленту.
Повесть "Малыш и Карлсон, который живет на крыше" впервые взялись экранизировать чехословацкие мультипликаторы, выпустив в 1968 году мультфильм с одноименным названием. Однако по популярности все варианты превзошли творения Бориса Степанцова – "Малыш и Карлсон" 1968 года и "Карлсон вернулся", выпущенный двумя годами позднее.
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