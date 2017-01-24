Полански не возглавит "Сезар" из-за дела об изнасиловании

Роман Полански отказался от статуса ведущего церемонии награждения кинопремии "Сезар". Такое решение режиссер принял в связи с многочисленными протестами французов.

Несколько дней назад академия "Сезар" и телеканал Canal+ объявили Романа Полански председателем предстоящей церемонии награждения "Сезар-2017". Это решение было неоднозначно воспринято французами. Кинопремии объявили настоящий бойкот.

"Мы не можем этого допустить. Назначение Полански президентом – оскорбление жертв сексуального насилия. Его работы – ничто по сравнению с совершенным им преступлением", – заявили участники французского феминистского движения Osez le Féminisme. Решением академии "Сезар" также были возмущены представители творческой элиты и некоторые чиновники.

24 января Полански официально заявил, что очень опечален "многочисленными нападками" на него и его семью. Режиссер отказался от почетной должности председателя церемонии.

Уголовное преследование Полански началось еще в 1977 году. В США он и сегодня считается обвиняемым по делу об изнасиловании Саманты Геймер, которой на момент расследования едва исполнилось 13 лет.

Как утверждает обвинение, преступление было совершено в доме известного актера Джека Николсона в Лос-Анжелесе. Тогда режиссер по рекомендации адвоката был вынужден признать себя виновным, однако через несколько недель сбежал из страны.

Ни многочисленные заявления потерпевшей стороны (Саманта Геймер неоднократно говорила в интервью, что не имеет никаких претензий к режиссеру), ни объяснения адвокатов о причинах признательных показаний со стороны Полански не убедили общественность в его невиновности.

В интервью западным СМИ кинематографист заявил, что считает все обвинения в его адрес необоснованными и его решение об отказе стать ведущим церемонии награждения кинопремии "Сезар" окончательно. Имя нового председателя будет объявлено в самые ближайшие дни.