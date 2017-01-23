Гай Ричи вновь удивит поклонников

В сети появился первый трейлер новой картины Гая Ричи "Меч короля Артура". Фэнтезийный приключенческий фильм обещает войти в список лидеров кинопроката.

В главной роли выступит звезда культового сериала "Близкие друзья" Чарли Ханнэм. Кельтского короля Британии, тирана Вортигерна сыграет неподражаемый Джуд Лоу.

За время своей карьеры Ханнэм зарекомендовал себя как прирожденный драматический актер. Ему превосходно удаются образы героев "сложной судьбы", а большая часть его фильмографии – захватывающие криминальные драмы. Но удастся ли Чарли вжиться в роль персонажа самых известных в мире легенд – короля Артура? Судя по трейлеру – да.





Творения Гая Ричи обычно получают самые неоднозначные отзывы кинокритиков. Так, в 1998 году его легендарная черная комедия "Карты, деньги, два ствола" вызвала весьма противоречивые мнения. Одни восхищались талантом молодого режиссера, другие – обвиняли его в прямом подражании Тарантино, намекая на схожесть с фильмом "Криминальное чтиво". Но, несмотря на все спорные отзывы, картина собрала в прокате более 25 миллионов долларов.

Пару лет спустя Ричи вновь порадовал кинокритиков, подкинув им повод для жарких дискуссий. На сей раз – сняв поистине легендарную картину "Большой куш". Очередная черная комедия мастера едва ли не единогласно была признана лучшей в своем жанре. Рич был удостоен целого ряда престижных наград и самых высоких оценок от строго жюри мировых кинофестивалей.

В конце 2009 года режиссер наконец-то отошел от привычного жанра. "Шерлок Холмс" в исполнении Ричи по сей день считается одной из лучших экранизаций романов Артура Конан Дойля.

Что ж, в последнее время Гай Ричи действительно доказал: он может снять настоящий шедевр в любом, даже самом непривычном для себя, жанре. Станет ли "Меч короля Артура" культовым фильмом наравне с "Большим кушом" и "Шерлоком Холмсом"? Узнаем после премьеры, которая намечена на май этого года.