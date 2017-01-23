Основатель известной рок-группы скончался во сне

Утром 22 января скончался легендарный барабанщик и основатель группы Can Яки Либецайт. Причиной смерти музыканта стала пневмония.

О кончине Либецайта сообщили его коллеги на странице группы Can в социальной сети Facebook. В публикации сказано, что музыкант умер во сне, в окружении своих близких. Ему было 78 лет.

Can издавна признана одной из самых влиятельных авангардных рок-групп в мире. Выступая в самом начале карьеры преимущественно в джазовых коллективах, позднее Либецайт прославился как музыкант особого "метрономного" стиля. Именно он утвердил название группы в ключе "Коммунизм, анархизм, нигилизм".

Он целиком посвящал себя Can на протяжении более чем сорока лет, в корне изменив стиль игры всего коллектива: если изначально их музыка относилась к классическому авангарду, то впоследствии она приблизилась к року с особыми "психоделичными" элементами.

Уже к началу 80-ых Либецайт начал выступать и с другими известными музыкантами. Phantomband, Drums Of Chaos,Club off Chaos – это лишь неполный перечень групп, музыканты которых приняли Яки как своего сессионного барабанщика. Также с ним сотрудничали Depeche Mode, Eurythmics, Брайан Ино, Паскаль Комелад и сам Дэвид Боуи. Всего на счету Либецайта более 60 пластинок.

28 января коллеги и поклонники легендарного барабанщика оранизуют его вечер памяти. По предварительным данным в концерте примут участие более 30 музыкантов.