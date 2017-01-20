Главные события Москвы с 20 по 26 января

Большой город – это всегда шум и множество ярких огней. В такой обстановке в культурно-развлекательной сфере просто не может быть штиля. К услугам москвичей и гостей столицы – клубы, концертные площадки, театры и кинотеатры. Dni.Ru традиционно рассказывают о самых интересных событиях ближайших семи дней.

20 января, пятница

20, 21 и 22 января в Crocus City Hall представят шоу-бестселлер The Illusionists ("Иллюзионисты"). После оглушительного успеха на Бродвее и в Северной Америке творческий коллектив отправился в мировой тур, и вот добрался до Москвы. Семеро великолепных и невероятных иллюзионистов продемонстрируют свое мастерство, покажут фокусы, трюки и захватывающие номера. Креативный продюсер Саймон Пэйнтнер рассказывает: "Мы не можем дождаться выступления в Москве! Я уверен, наше шоу поразит людей от мала до велика! Иллюзионисты представят мощный микс невероятных и запредельных деяний, которые когда-либо можно было бы увидеть своими глазами!"

В Театре мюзикла состоится торжественное открытие нового сезона мюзикла "Преступление и наказание". Спектакль Андрея Кончаловского на музыку Эдуарда Артемьева стал одним из главных культурных событий года и номинируется на "Золотую маску" сразу в шести категориях. Вечер посетят специальные гости, среди них – Владимир Жириновский, Тимур Родригез, Катя Лель, Оскар Кучера, Анастасия Стоцкая, Елена Темникова, Марк Тишман, Светлана Хоркина, Оксана Федорова, Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, Анна Плетнева, Екатерина и Александр Стриженовы и другие известные люди.

21 января, суббота

В Перовском парке под эгидой чайной торговой марки Lipton пройдет Самый яркий день зимы, где гостей будут ждать конкурсы, а также мастер-класс от известной фигуристки, мастера спорта Анастасии Гребенкиной. С 15:00 до 16:00 все желающие смогут научиться базовым элементам фигурного катания, прокатиться вместе со звездной спортсменкой международного уровня, задать ей интересующие вопросы и сделать памятную фотографию. Вход на каток бесплатный (приходить следует в яркой одежде или с цветными аксессуарами).

В Химкинском лесу откроется необычная выставка по мотивам работ известных художников-импрессионистов. Публике будет представлено десять шедевральных картин Клода Моне, Винсента Ван Гога, Поля Гогена, Камиля Писсарро и других художников. Изюминка экспозиции в том, что каждое полотно будет выложено из съедобных семян и зерен, которое дадут попробовать на вкус местным пернатым. Это ежегодное экологическое мероприятие от Urban Group проходит в поддержку акции "Покормите птиц зимой" и направлено на сохранение окружающей среды и увеличение популяции птиц в Подмосковье.

В клубе "16 тонн" выступит "самая русская из всех русских групп" – "Калинов Мост". Музыку коллектива нельзя уложить в какие-то стилистические рамки, эти песни самобытны и узнаваемы. "Калинов Мост" – в числе групп, которые можно назвать легендами русского рока. Концерт станет большим событием для поклонников и ценителей.

22 января, воскресенье

В Англиканском соборе Св. Андрея пройдет концерт "Шедевры органной музыки и арии из опер и оперетт. Призрак оперы". Гости смогут насладиться знаменитыми произведениями для органа И.С. Баха ("Токката и фуга ре-минор") и Л. Боэльмана (молитва из "Готической сюиты"), Г. Доницетти, И. Кальмана, Л. Денца.

В Театре на Малой Бронной покажут "Яму". Это пластический спектакль с монологами и диалогами, который поставил известный хореограф Егор Дружинин. Артисты будут говорить со зрителем на языке тела под великолепную музыку венского композитора Фрица Крейслера. Как отмечают создатели, это спектакль-размышление о затуманивающей ум страсти, о пороке, когда стираются границы нравственности, о том, как среди страха и ненависти может выжить любовь.

23 января, понедельник

В Театре им. А.С. Пушкина зрителей ждет спектакль "Последний луч радуги" с Нонной Гришаевой, Марком Богатыревым, Сергеем Шустицким в главных ролях. Это история о скрытой стороне жизни популярной звезды, которую не покажут по телевизору, о ней не расскажут в глянцевых журналах. Зритель сможет узнать о реальной жизни актрисы и певицы Джуди Гарленд, став действующим лицом в ее безумной, прекрасной и при этом непростой жизни.

В Театре им. Моссовета покажут спектакль Ladies Night с Екатериной Дуровой, Гошей Куценко, Петром Красиловом и Дмитрием Марьяновым. По сюжету шесть оставшихся без работы друзей думают, как же им заработать на жизнь и прокормить свои семьи. И тут им в голову приходит безумная идея – начать танцевать мужской стриптиз! Что же из этого получится, можно будет узнать, посмотрев постановку.

24 января, вторник

В джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит один из ведущих джазовых гитаристов Москвы Николай Куликов и его органное трио "Вкл" с зажигательной перкуссией из Кубы в исполнении Реинё Фромета. На концерте исполнят музыку из репертуара "первопроходца" джазового хаммонд-органа Джимми Смита и его коллеги и друга Уэса Монтгомери, а также уникальные авторские произведения.

В клубе "Союз композиторов" будут блистать Наталья Козлова и ее проект Funk Corporation. Наталья представит вокально-инструментальную авторскую программу. Гостей ждут композиции самых разных стилей: соул, фанк, джаз, фьюжн, диско, босса-нова, джаз-рок и даже drum'n'bass .

25 января, среда

На сцену выйдет Анна Королева – джазовая саксофонистка, вокалистка и композитор. Она будет сопровождать гостей в путешествие по джазовой стилистике разных эпох. Место встречи – клуб "Союз композиторов".

26 января, четверг

В Yotaspace даст концерт шведский певец и продюсер, известный как Jay-Jay Johanson. Он получил известность в далеком 1996 году, когда увидела свет его первая пластинка Whisky. Творчество оценили поклонники джаза, трип-хопа и нуар-меланхолии. Артист за эти годы активно работал, сотрудничал с различными музыкантами, выпустил сборник хитов Best Of и вот готовится представить уже десятый студийный альбом – Opium.

На киноэкраны выходит фантастический фильм Федора Бондарчука "Притяжение". На Москву падает неопознанный объект, который имеет внеземное происхождение. Часть города оцеплена, решается вопрос об эвакуации местных жителей. Землянам предстоит вступить в контакт с незваными гостями.

Фильм "Молчание" снят по одноименному роману Сюсаку Эндо. В XVII веке два иезуита приезжают в закрытую для иноземцев Японию, чтобы найти своего наставника. Правящий в тот период сёгунат Токугава запретил католицизм, и власть устраивает гонения на японских христиан. Монахи становятся свидетелями страданий единоверцев, но при этом тайно пытаются проповедовать. Во время странствия герои задаются вопросом, почему же Бог молчит, когда его дети терпят такие муки.