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Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"
Роль сироты Милагрос для Наталии Орейро стала одной из самых знаковых в карьере. Ранее юная актриса уже прославилась на весь мир благодаря роли в многосерийной драме "Богатые и знаменитые", но именно "Дикий ангел" раскрыл еще и музыкальный талант Наталии. В интервью Орейро не раз признавалась: она принимала активное участие в разработке сценария и едва ли не сама создала образ взбалмошной Мили.
Кто-кто, а Факундо Арана с годами лишь хорошеет. Роль красивого юноши со сложной судьбой Иво принесла актеру просто ошеломительный успех. После "Дикого ангела" режиссеры стали активно приглашать Факундо в новые проекты.
Артуро Мали, выступивший в роли отца Милагрос и отчима Иво, за свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Актер скончался в мае 2001 года от сердечного приступа.
Фернанду Мистраль когда-то можно было увидеть едва ли не в каждой бразильской мелодраме. "Просто Мария", "Камчатка", "Рафа", "Люди со мной" – это лишь малая часть ее фильмографии. В "Диком ангеле" актриса сыграла мать Иво.
Норберто Диасу досталась роль брата героини Фернанды Мистраль. С самого начала своей карьеры он предпочитал играть злодеев, образы которых удавались ему как никому другому. После съемок в "Диком ангеле" Норберто стал близким другом Наталии Орейо и Артура Мали. Диас скончался в 2010 году в возрасте 58 лет.
Роль "парализованного" после аварии юноши, безответно влюбившегося в Милагрос, сделала Сегундо Сернадаса одним из самых известных аргентинских актеров. Сегодня он продолжает активно сниматься в рейтинговых сериалах, а также иногда выступает в качестве продюсера и сценариста.
Тщеславная гордая Вики, требующая к себе повышенного внимания, – один из ключевых персонажей сериала. "А ведь я во многом похожа на свою героиню", – сказала Вероника Виейра в одном из своих интервью.
Лидия Ламайсон посвящала время любимой работе вплоть до самых последних лет своей жизни. Роли бодрых и хитрых старушек удавались Лидии лучше всех, и "Дикий ангел" не стал исключением. Знаменитая актриса скончалась в 2012 году в возрасте 97 лет.
Виктория Онетто, полюбившаяся российским зрителям по роли хохотушки Лины, в последнее время все реже появляется на экране. Актриса решила, что в ее карьере было достаточно фильмов и сериалов. Сегодня все свое время она посвящает театральной сцене.
У героя Диего Рамоса – обаятельного адвоката Серхио – были далеко идущие планы на главную героиню. Но влюбленная в Иво Мили, конечно, ответила красавцу отказом.
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