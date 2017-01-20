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Как изменились звезды сериала "Дикий ангел"

Фото: кадр из сериала "Дикий ангел"
Почти 20 лет назад на российские экраны вышла первая серия мыльной оперы Энрике Торреса "Дикий ангел". Аргентинский сериал долгие годы возглавлял ведущие телевизионные рейтинги. Dni.Ru предлагают взглянуть, какими стали актеры культовой мелодрамы.
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Роль сироты Милагрос для Наталии Орейро стала одной из самых знаковых в карьере. Ранее юная актриса уже прославилась на весь мир благодаря роли в многосерийной драме "Богатые и знаменитые", но именно "Дикий ангел" раскрыл еще и музыкальный талант Наталии. В интервью Орейро не раз признавалась: она принимала активное участие в разработке сценария и едва ли не сама создала образ взбалмошной Мили.Наталия Орейро. Фото: Dni.Ru

Кто-кто, а Факундо Арана с годами лишь хорошеет. Роль красивого юноши со сложной судьбой Иво принесла актеру просто ошеломительный успех. После "Дикого ангела" режиссеры стали активно приглашать Факундо в новые проекты.

Факундо Арана. Фото: Dni.Ru

 Артуро Мали, выступивший в роли отца Милагрос и отчима Иво, за свою карьеру снялся более чем в 50 фильмах. Актер скончался в мае 2001 года от сердечного приступа.

Артуро Мали. Фото: Dni.Ru

Фернанду Мистраль когда-то можно было увидеть едва ли не в каждой бразильской мелодраме. "Просто Мария", "Камчатка", "Рафа", "Люди со мной" – это лишь малая часть ее фильмографии. В "Диком ангеле" актриса сыграла мать Иво.

Фернанда Мистраль. Фото: Dni.Ru

Норберто Диасу досталась роль брата героини Фернанды Мистраль. С самого начала своей карьеры он предпочитал играть злодеев, образы которых удавались ему как никому другому. После съемок в "Диком ангеле" Норберто стал близким другом Наталии Орейо и Артура Мали. Диас скончался в 2010 году в возрасте 58 лет.

Норберто Диас. Фото: Dni.Ru

Роль "парализованного" после аварии юноши, безответно влюбившегося в Милагрос, сделала Сегундо Сернадаса одним из самых известных аргентинских актеров. Сегодня он продолжает активно сниматься в рейтинговых сериалах, а также иногда выступает в качестве продюсера и сценариста.

Сегундо Сернадас. Фото: Dni.Ru

Тщеславная гордая Вики, требующая к себе повышенного внимания, – один из ключевых персонажей сериала. "А ведь я во многом похожа на свою героиню", – сказала Вероника Виейра в одном из своих интервью.

Вероника Виейра. Фото: Dni.Ru

Лидия Ламайсон посвящала время любимой работе вплоть до самых последних лет своей жизни. Роли бодрых и хитрых старушек удавались Лидии лучше всех, и "Дикий ангел" не стал исключением. Знаменитая актриса скончалась в 2012 году в возрасте 97 лет.

Лидия Ламайсон. Фото: Dni.Ru

Виктория Онетто, полюбившаяся российским зрителям по роли хохотушки Лины, в последнее время все реже появляется на экране. Актриса решила, что в ее карьере было достаточно фильмов и сериалов. Сегодня все свое время она посвящает театральной сцене.

Виктория Онетто. Фото: Dni.Ru

У героя Диего Рамоса – обаятельного адвоката Серхио – были далеко идущие планы на главную героиню. Но влюбленная в Иво Мили, конечно, ответила красавцу отказом.Диего Рамос. Фото: Dni.Ru

Марсело Мацарелло  известен прежде всего по эпизодичным ролям. Но все мы запомнили Рокки Моргана – смешного и трогательного водителя семьи Ди Карло.Марсело Мацарелло. Фото: Dni.Ru

Автор: Андрей Петрунян20 января 2017, 16:37

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