Валентин Гафт обиделся на украинцев

Народный артист РСФСР Валентин Гафт прокомментировал недавний запрет Госкино Украины на фильмы Эльдара Рязанова. Он считает, что подобные меры ни приведут ни к чему хорошему.

"Я попал в этот список . Просто обидно и противно, потому что это не способ борьбы. Украине надо быть умнее, не запрещать картины, кто бы их ни делал" – рассказал Гафт НСН. Актер также отметил, что политика и искусство – те вещи, которые не должны как-либо пересекаться.

Валентин Иосифович уверен: из-за подобных жестких мер большинству людей политика попросту становится "неинтересной". Ведь обычные граждане как России, так и Украины не смогут увидеть в фильмах Рязанова какого-либо намека на политическую вражду. Таких моментов в картинах великого режиссера попросту нет. " Очень жалко, что они не хотят оценить душу выдающегося человека. Очень жалко" – добавил артист.

На сей раз регистрации и права выхода в эфир на украинских телеканалах лишились 18 кинокартин, среди которых оказались и творения легендарного советского и российского режиссера. Ранее Министерство культуры Украины внесло актера Яна Цапника в перечень лиц, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины". Это связано с тем, что Цапник выступил в роли боевика ДНР в российском фильме "Военный корреспондент".



Украинцы приняли решение запретить показ абсолютно всех фильмов, в кадрах которых появляется Цапник. В результате под удар попали "Привет, дуралеи!" и "Тихие омуты" Эльдара Рязанова.