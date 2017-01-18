Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха

Наступил сезон зимних видов спорта, а это значит – перед многими путешественниками становится выбор: отправиться отдыхать в теплые страны или же посетить зимний курорт, чтобы вдоволь покататься на лыжах. Серфинг или сноубординг – что интереснее и привлекательнее по стоимости?

Портал Kayak.ru решил помочь ответить на этот вопрос, проанализировав самые популярные среди россиян туристические направления. При исследовании были учтены все основные затраты на путешествие: недельное проживание в отелях 3 или 4 звезды, аренда оборудования, одно занятие с инструктором и расслабляющие напитки. Какие же страны вошли в рейтинг самых соблазнительных и выгодных по цене мест для отдыха?

Для любителей горных лыж и сноубординга незабываемый отпуск может подарить Болгария. Курорты Банско и Боровец не только порадуют путешественников приятными ценами, но и достойными лыжными трассами, а также неплохими условиями для проживания. Неделя отдыха здесь обойдется в среднем в 35 тысяч рублей.



Направление Отель* Аренда сноуборда** Дневной ски-пасс*** Урок с инструктором по сноубордингу**** Напиток apres-ski***** Общая стоимость 1 Банско, Болгария 31 717 9 882 11 712 6 822 525 60 658 2 Боровец, Болгария 42 140 4 758 10 980 3 462 525 61 865 3 Берхтесгаден, Германия 55 279 8 448 9 216 10 224 612 83 779 4 Канацеи, Италия 87 451 7 680 18 432 10 632 612 124 807 5 Шамони, Франция 104 216 7 680 19 584 12 267 612 144 359 6 Гриндельвальд, Швейцария 118 713 23 040 11 904 13 332 1 143 168 132 7 Лех, Австрия 124 152 16 512 19 968 10 224 1 023 171 879

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)



** Средняя цена в рублях на 6 дней

*** Средняя цена в рублях на 6 дней

**** Средняя цена в рублях за 3 урока с инструктором

****** Средняя цена в рублях за 3 напитка apres-ski

Еще один неоспоримый плюс всех болгарских курортов – здесь себя могут найти как новички в горнолыжном катании, так и настоящие профессионалы. Опытные инструкторы, развитая инфраструктура и доброжелательные местные жители, большинство из которых прекрасно владеет русским – что еще нужно для комфортного отдыха?

Знамениты курорты Швейцарии и Австрии ожидаемо оказались самыми дорогими. Даже самый скромный отпуск в местных краях обойдется спортсменам не менее чем в 168 и 171 тысячу рублей соответственно.

Хорошие новости есть и для серферов. В текущем сезоне наиболее выгодными направлениями стали Вьетнам и Марокко. И это, к слову, обойдется намного дешевле даже самого дешевого горнолыжного отдыха. Если бюджет не очень велик, а душа просит приключений – смело отправляйтесь в солнечный Марокканский Агадир или во вьетнамские Муйне и Нячанг. Здесь вы сможете отдохнуть даже за 30 тысяч рублей.

Испанские и южноафриканские курорты оказались дороже Азии, но и здесь можно сэкономить: на острове Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария и в Сан-Себастьяне можно провести время примерно за 50 тысяч рублей. Самое дорогое место в рейтинге для обучения серфингу – Дурбан в Южной Африке. Отдых здесь обойдется в среднем в 57570 рублей. Исходя из исследования ясно: серфингистам гораздо дешевле обходится любимое хобби, нежели лыжникам и сноубордистам.

Направления Отель* Аренда серфа** Занятие с инструктором по серфингу*** Пиво на пляже**** Общая стоимость 1 Агадир, Марокко 23 107 1 912 956 864 25 883 2 Муйне, Вьетнам 31 717 4 575 27 45 249 36 541 3 Нячанг, Вьетнам 30 359 3 472 4 783 249 38 863 4 Кута, Бали 20 391 4 575 17 385 480 42 831 5 Сан Себастьян, Испания 41 685 4 084 5 102 408 51 279 6 Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария, Испания 48 482 2 233 4 467 408 55 590 7 Дурбан, Южная Африка 41 230 4 581 11 486 273 57 570

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)



** Средняя цена в рублях за аренду сёрфа на 3 дня

*** Средняя цена в рублях за 3 урока в группе с инструктором

**** Средняя цена в рублях за 3 пива на пляже