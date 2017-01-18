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Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Наступил сезон зимних видов спорта, а это значит – перед многими путешественниками становится выбор: отправиться отдыхать в теплые страны или же посетить зимний курорт, чтобы вдоволь покататься на лыжах. Серфинг или сноубординг – что интереснее и привлекательнее по стоимости?
прочитано 440 раз

Портал Kayak.ru решил помочь ответить на этот вопрос, проанализировав самые популярные среди россиян туристические направления. При исследовании были учтены все основные затраты на путешествие: недельное проживание в отелях 3 или 4 звезды, аренда оборудования, одно занятие с инструктором и расслабляющие напитки. Какие же страны вошли в рейтинг самых соблазнительных и выгодных по цене мест для отдыха?

Для любителей горных лыж и сноубординга незабываемый отпуск может подарить Болгария. Курорты Банско и Боровец не только порадуют путешественников приятными ценами, но и достойными лыжными трассами, а также неплохими условиями для проживания. Неделя отдыха здесь обойдется в среднем в 35 тысяч рублей.


Направление

Отель*

Аренда сноуборда**

Дневной ски-пасс***

Урок с инструктором по сноубордингу****

Напиток apres-ski*****

Общая стоимость

1

Банско, Болгария

31 717

9 882

11 712

6 822

525

60 658

2

Боровец, Болгария

42 140

4 758

10 980

3 462

525

61 865

3

Берхтесгаден, Германия

55 279

8 448

9 216

10 224

612

83 779

4

Канацеи, Италия

87 451

7 680

18 432

10 632

612

124 807

5

Шамони, Франция

104 216

7 680

19 584

12 267

612

144 359

6

Гриндельвальд, Швейцария

118 713

23 040

11 904

13 332

1 143

168 132

7

Лех, Австрия

124 152

16 512

19 968

10 224

1 023

171 879

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)

** Средняя цена в рублях на 6 дней

*** Средняя цена в рублях на 6 дней

**** Средняя цена в рублях за 3 урока с инструктором

****** Средняя цена в рублях за 3 напитка apres-ski

Еще один неоспоримый плюс всех болгарских курортов – здесь себя могут найти как новички в горнолыжном катании, так и настоящие профессионалы. Опытные инструкторы, развитая инфраструктура и доброжелательные местные жители, большинство из которых прекрасно владеет русским – что еще нужно для комфортного отдыха?

Знамениты курорты Швейцарии и Австрии ожидаемо оказались самыми дорогими. Даже самый скромный отпуск в местных краях обойдется спортсменам не менее чем в 168 и 171 тысячу рублей соответственно.

Хорошие новости есть и для серферов. В текущем сезоне наиболее выгодными направлениями стали Вьетнам и Марокко. И это, к слову, обойдется намного дешевле даже самого дешевого горнолыжного отдыха. Если бюджет не очень велик, а душа просит приключений – смело отправляйтесь в солнечный Марокканский Агадир или во вьетнамские Муйне и Нячанг. Здесь вы сможете отдохнуть даже за 30 тысяч рублей.

Испанские и южноафриканские курорты оказались дороже Азии, но и здесь можно сэкономить: на острове Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария и в Сан-Себастьяне можно провести время примерно за 50 тысяч рублей. Самое дорогое место в рейтинге для обучения серфингу – Дурбан в Южной Африке. Отдых здесь обойдется в среднем в 57570 рублей. Исходя из исследования ясно: серфингистам гораздо дешевле обходится любимое хобби, нежели лыжникам и сноубордистам.

Направления

Отель*

Аренда серфа**

Занятие с инструктором по серфингу***

Пиво на пляже****

Общая стоимость

1

Агадир, Марокко

23 107

1 912

956

864

25 883

2

Муйне, Вьетнам

31 717

4 575

27 45

249

36 541

3

Нячанг, Вьетнам

30 359

3 472

4 783

249

38 863

4

Кута, Бали

20 391

4 575

17 385

480

42 831

5

Сан Себастьян, Испания

41 685

4 084

5 102

408

51 279

6

Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария, Испания

48 482

2 233

4 467

408

55 590

7

Дурбан, Южная Африка

41 230

4 581

11 486

273

57 570

*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)

** Средняя цена в рублях за аренду сёрфа на 3 дня

*** Средняя цена в рублях за 3 урока в группе с инструктором

**** Средняя цена в рублях за 3 пива на пляже

18 января 2017, 16:19

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