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Самые бюджетные курорты для любителей активного отдыха
Портал Kayak.ru решил помочь ответить на этот вопрос, проанализировав самые популярные среди россиян туристические направления. При исследовании были учтены все основные затраты на путешествие: недельное проживание в отелях 3 или 4 звезды, аренда оборудования, одно занятие с инструктором и расслабляющие напитки. Какие же страны вошли в рейтинг самых соблазнительных и выгодных по цене мест для отдыха?
Для любителей горных лыж и сноубординга незабываемый отпуск может подарить Болгария. Курорты Банско и Боровец не только порадуют путешественников приятными ценами, но и достойными лыжными трассами, а также неплохими условиями для проживания. Неделя отдыха здесь обойдется в среднем в 35 тысяч рублей.
Направление
Отель*
Аренда сноуборда**
Дневной ски-пасс***
Урок с инструктором по сноубордингу****
Напиток apres-ski*****
Общая стоимость
1
Банско, Болгария
31 717
9 882
11 712
6 822
525
60 658
2
Боровец, Болгария
42 140
4 758
10 980
3 462
525
61 865
3
Берхтесгаден, Германия
55 279
8 448
9 216
10 224
612
83 779
4
Канацеи, Италия
87 451
7 680
18 432
10 632
612
124 807
5
Шамони, Франция
104 216
7 680
19 584
12 267
612
144 359
6
Гриндельвальд, Швейцария
118 713
23 040
11 904
13 332
1 143
168 132
7
Лех, Австрия
124 152
16 512
19 968
10 224
1 023
171 879
*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)
** Средняя цена в рублях на 6 дней
*** Средняя цена в рублях на 6 дней
**** Средняя цена в рублях за 3 урока с инструктором
****** Средняя цена в рублях за 3 напитка apres-ski
Еще один неоспоримый плюс всех болгарских курортов – здесь себя могут найти как новички в горнолыжном катании, так и настоящие профессионалы. Опытные инструкторы, развитая инфраструктура и доброжелательные местные жители, большинство из которых прекрасно владеет русским – что еще нужно для комфортного отдыха?
Знамениты курорты Швейцарии и Австрии ожидаемо оказались самыми дорогими. Даже самый скромный отпуск в местных краях обойдется спортсменам не менее чем в 168 и 171 тысячу рублей соответственно.
Хорошие новости есть и для серферов. В текущем сезоне наиболее выгодными направлениями стали Вьетнам и Марокко. И это, к слову, обойдется намного дешевле даже самого дешевого горнолыжного отдыха. Если бюджет не очень велик, а душа просит приключений – смело отправляйтесь в солнечный Марокканский Агадир или во вьетнамские Муйне и Нячанг. Здесь вы сможете отдохнуть даже за 30 тысяч рублей.
Испанские и южноафриканские курорты оказались дороже Азии, но и здесь можно сэкономить: на острове Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария и в Сан-Себастьяне можно провести время примерно за 50 тысяч рублей. Самое дорогое место в рейтинге для обучения серфингу – Дурбан в Южной Африке. Отдых здесь обойдется в среднем в 57570 рублей. Исходя из исследования ясно: серфингистам гораздо дешевле обходится любимое хобби, нежели лыжникам и сноубордистам.
Направления
Отель*
Аренда серфа**
Занятие с инструктором по серфингу***
Пиво на пляже****
Общая стоимость
1
Агадир, Марокко
23 107
1 912
956
864
25 883
2
Муйне, Вьетнам
31 717
4 575
27 45
249
36 541
3
Нячанг, Вьетнам
30 359
3 472
4 783
249
38 863
4
Кута, Бали
20 391
4 575
17 385
480
42 831
5
Сан Себастьян, Испания
41 685
4 084
5 102
408
51 279
6
Лас-Пальмас-Де-Гран-Канария, Испания
48 482
2 233
4 467
408
55 590
7
Дурбан, Южная Африка
41 230
4 581
11 486
273
57 570
*Средняя цена на двоих за недельное проживание в отеле 3-4 звезды (включая налоги и сборы)
** Средняя цена в рублях за аренду сёрфа на 3 дня
*** Средняя цена в рублях за 3 урока в группе с инструктором
**** Средняя цена в рублях за 3 пива на пляже
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