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Какие блюда россиянки прогнали с новогоднего стола

Фото: GLOBAL LOOK press/Marco Secchi
Среди жительниц крупных российских городов был проведен опрос на тему того, какие блюда и напитки они предпочитают в Новый год. Интересно, что от некоторых блюд, традиционных для россиян в праздничные дни, наши соотечественницы решили отказаться.
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В этот раз самостоятельно предпочли готовить еду для новогоднего стола 21% респонденток, к помощи родственников прибегли 36% женщин. А вот любимого мужчину привлечь к приготовлению блюд решились лишь 3% россиянок, еще 23% строго разделили обязанности между всеми участниками застолья.

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Самым главным напитком Нового года представительницы прекрасного пола признали шампанское. Зато опрошенные совершенно не представляют на праздничном столе пиво (27%) и самогон (27%). Также не популярными оказались сидр (14%) и водка (13%). Коньяк тоже попал в список неподходящих напитков для праздника (3%), сообщает инициатор и реализатор опроса – международная сеть "Тренинг-центр "СЕКС.РФ".

Оказалось, что представители различных профессий предпочитают разный алкоголь. Например, коньяк не выносит ровно половина общественных деятелей, журналистов и людей, работающих в сфере торговли (50%). Экономисты, бухгалтеры и юристы, а также обслуживающий персонал не пьют красное вино (23%). Белое вино не любят строители (21%).

Фото: GLOBAL LOOK press/christophe vandercam

Финансисты и люди, работающие в сфере обслуживания и сервиса, оказались самыми непьющими людьми. Так, 23% опрошенных заявили, что даже на праздничном столе у них не будет никаких алкогольных напитков. А вот среди любителей шумно отметить праздник оказались журналисты, строители, работники культуры и искусства и домохозяйки.

Что касается салатов, то главными блюдами россиянки считают оливье (28%) и сельдь под шубой (18%). Третье место занимает салат "Цезарь" (14%), за ним следуют греческий салат (9%) и "Мимоза" (9%). Если говорить о рыбных и морских продуктах, то наши соотечественницы не представляют застолье без красной или черной икры (29%), малосольной рыбы ценных пород (18%), крабов и омаров (12%). А вот знаменитая заливная рыба пользуется популярностью лишь у 8% опрошенных.

Фото: wikipedia.org

Интересно, что такая популярная еще десять лет назад закуска, как холодец, вообще не фигурирует в результатах опроса. Как и традиционная запеченная курица. Но ведь в год Петуха в новогоднюю ночь категорически нельзя было есть курицу, чтобы наступающих год не стал неудачным. Поэтому пришлось россиянкам запекать рыбу (34%), индейку (25%), говядину (12%) или тушить овощи (12%).

Фото: GLOBAL LOOK press

Лидерами в пункте десертов являются у россиянок конфеты и шоколад (21%). Также на столе присутствуют самодельный торт (20%), пирожные (17%) и восточные сладости (10%).

Автор: Людмила Фоканова18 января 2017, 15:45

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