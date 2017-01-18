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Воронежская певица получила мировое признание

Ирина Лунгу. Фото: facebook.com/pg/sopranoIrinaLungu
Оперная певица Ирина Лунгу заняла почетное второе место в рейтинге самых востребованных сопрано в мире. По популярности россиянку опередила лишь звезда чешской оперы Альжбета Полачкова.
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Портал bachtrack.com опубликовал несколько рейтингов, озвучив топ-10 лучших композиторов, оперных, театров, баритонов, басов и других исполнителей. Выпускница Воронежского государственного университета искусств не впервые покоряет мировых критиков.

Ирина Лунгу. Фото: facebook.com/pg/sopranoIrinaLungu

Про нее услышали сразу после победы на международном конкурсе студентов-вокалистов Лидии Абрамовой Bella voce, на котором Лунгу одержала уверенную победу. Ее талант также признали на греческом конкурсе имени Марии Каллас и, конечно, в Санкт-Петербурге – на конкурсе Елены Образцовой.

В 2003-м она дебютировала на сцене Миланского театра La Scala, после чего стала выступать исключительно на ведущих оперных сценах мира. Талант молодой певицы всегда был по достоинству оценен не только критиками, но и благодарной публикой.

В 2015 году Ирина с успехом дебютировала в главной партии оперы Верди "Травиата" на сцене Венской государственной оперы. После финальной сцены публика поддержала певицу бурными овациями и криками "Браво". Ранее Лунгу была достаточно известна в Европе, но после успеха в Вене стала еще популярнее.

В последние 14 лет Ирина все реже выступает на родине. В интервью она не раз признавалась: ей хотелось бы чаще появляться на  родине, но плотный гастрольный график этого не позволяет. 

Автор: Андрей Петрунян18 января 2017, 12:05

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