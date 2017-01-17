Лучшие роли Джима Керри

Прирожденный комик, сценарист и продюсер, он обладает магическим обаянием и даром по-настоящему развеселить любого. Про него часто говорят "Классик при жизни", но при этом его кандидатура ни разу не выдвигалась на "Оскар". Лучшему комедийному актеру нашему времени, неподражаемому Джиму Керри сегодня исполняется 55 лет. В честь юбилея артиста Dni.Ru вспоминают все самые яркие фильмы с его участием.

"Маска" (1994, режиссер Чак Рассел)



Роль Стенли Ипкисса в легендарной комедии Чака Рассела принесла 33-летнему Джиму его первую номинацию на престижную кинопремию "Золотой глобус". Это была уже его 17-я работа в кино, но именно она обеспечила актеру всемирную славу.

"Тупой и еще тупее" (1994, режиссеры Бобби и Питер Фаррелли)

Комедия о двух безработных чудаках покорила зрителей всего мира не меньше, чем "Маска". Главные герои, роли которых исполнили Джефф Дэниэлс и Керри, отправляются в далекое странствие. Так они рассчитывают прервать полосу тотального невезения в своей жизни.

"Лжец, лжец" (1997, режиссер Том Шедьяк)

Адвокат Флетчер Рид – не плохой человек, если бы не одно Но: он врет. Всем и всегда. Но все меняется, когда сын Флетчера загадывает непростое желание: чтобы папа никого не обманывал хотя бы один день.

"Шоу Трумана" (1998, режиссер Питер Уир)

За роль Трумана Бербанка Керри, наконец, получил заслуженный "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. В трагикомедии Уира актер впервые показал, что он не только талантливый комик.

"Человек на луне" (1999, режиссер Милош Форман)

В комедии Милоша Формана "Человек на луне" актер сыграл знаменитого комика Энди Кауфмана. Фильм-биография несколько недель занимал лидирующие позиции в прокате, а также принес Керри очередной "Золотой глобус".

"Брюс Всемогущий" (2003, режиссер Том Шедьяк)

Каждый человек хоть раз в своей жизни думал о том, что если Бог есть, то он не очень-то справедлив. Главный герой трагикомедии Тома Шедьяка – не исключение. Но все меняется, когда сам Всевышний передает Брюсу свои полномочия.

"Вечное сияние чистого разума" (2004, режиссер Мишель Гондри)

Один из немногих фильмов, где наш герой выступает в самом что ни на есть драматическом амплуа. Премия BAFTA за лучшую мужскую роль, успех в прокате, премии "Сатурн" и "Золотой глобус" за лучшее исполнение – все эти лавры достались Керри.

"Всегда говори "Да" (2008, режиссер Пейтон Рид)

Герой Джима в комедии Пейтона Риди – не очень-то дружелюбный и ладящий с окружающими человек. Но все меняется после его осознанного решения на все вопросы и предложения отвечать "Да".