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Лучшие роли Джима Керри
"Маска" (1994, режиссер Чак Рассел)
Роль Стенли Ипкисса в легендарной комедии Чака Рассела принесла 33-летнему Джиму его первую номинацию на престижную кинопремию "Золотой глобус". Это была уже его 17-я работа в кино, но именно она обеспечила актеру всемирную славу.
"Тупой и еще тупее" (1994, режиссеры Бобби и Питер Фаррелли)
Комедия о двух безработных чудаках покорила зрителей всего мира не меньше, чем "Маска". Главные герои, роли которых исполнили Джефф Дэниэлс и Керри, отправляются в далекое странствие. Так они рассчитывают прервать полосу тотального невезения в своей жизни.
"Лжец, лжец" (1997, режиссер Том Шедьяк)
Адвокат Флетчер Рид – не плохой человек, если бы не одно Но: он врет. Всем и всегда. Но все меняется, когда сын Флетчера загадывает непростое желание: чтобы папа никого не обманывал хотя бы один день.
"Шоу Трумана" (1998, режиссер Питер Уир)
За роль Трумана Бербанка Керри, наконец, получил заслуженный "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль. В трагикомедии Уира актер впервые показал, что он не только талантливый комик.
"Человек на луне" (1999, режиссер Милош Форман)
В комедии Милоша Формана "Человек на луне" актер сыграл знаменитого комика Энди Кауфмана. Фильм-биография несколько недель занимал лидирующие позиции в прокате, а также принес Керри очередной "Золотой глобус".
"Брюс Всемогущий" (2003, режиссер Том Шедьяк)
Каждый человек хоть раз в своей жизни думал о том, что если Бог есть, то он не очень-то справедлив. Главный герой трагикомедии Тома Шедьяка – не исключение. Но все меняется, когда сам Всевышний передает Брюсу свои полномочия.
"Вечное сияние чистого разума" (2004, режиссер Мишель Гондри)
Один из немногих фильмов, где наш герой выступает в самом что ни на есть драматическом амплуа. Премия BAFTA за лучшую мужскую роль, успех в прокате, премии "Сатурн" и "Золотой глобус" за лучшее исполнение – все эти лавры достались Керри.
"Всегда говори "Да" (2008, режиссер Пейтон Рид)
Герой Джима в комедии Пейтона Риди – не очень-то дружелюбный и ладящий с окружающими человек. Но все меняется после его осознанного решения на все вопросы и предложения отвечать "Да".
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