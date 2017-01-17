Художник Павленский угрожал пострадавшей актрисе ножом

Скандал вокруг художника-акциониста Петра Павленского и его "соратницы" Оксаны Шалыгиной разгорается все сильнее. Так, с комментариями выступил режиссер Театра.doc Всеволод Лисовский. По его словам, актрису Анастасию Слонину не только попытались изнасиловать, но и угрожали ей ножом.

Каким-то чудом актриса уговорила Петра и Оксану отпустить ее, после чего обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Режиссер также отметил, что Слонина ушла от Павленского и Шалыгиной с порезами на руках и "практически без одежды". Напомним, 16 января СМИ стало известно: Павленский вместе с гражданской супругой и двумя детьми эмигрировал из России. Как сообщил художник корреспонденту одного из украинских телеканалов, он намерен просить политического убежища у властей Франции.

Большинство коллег Слониной выступает на ее стороне. По их словам, Анастасия зарекомендовала себя как честный и порядочный человек, который не может сотрудничать с правоохранительными органами с целью "политической травли" Павленского. С подобными заявленими выступили и те, кто некогда поддерживал многочисленные спорные акции художника.

"Павленский пытался изнасиловать мою подругу и нанес ей тяжелые телесные повреждения. Она не испугалась и пошла к врачу, а потом поехала в полицию и подала заявление. Теперь он сбежал и очень удобно прикрывается местью органов"– написала на своей странице в Facebook актриса Юлия Ауг, уточнив позднее, что считает акции Павленского "блестящими". Подобной точки зрения придерживаются и другие представители творческой интеллигенции, призывая отделять политические акции от "морального уродства".

Всеволод Лисовский, который, как выяснилось, помогал Слониной оформить заявление в полицию, рассказал агентству городских новостей "Москва", что в настоящее время актриса продолжает играть на сцене.

"Настя продолжает играть в театре, у нее не было физических травм, составляющих серьезную опасность для жизни. Психологические травмы есть, но они не требуют обращения в стационар"

Как и Павленский, его гражданская супруга Оксана Шалыгина уже дала комментарии СМИ. По словам женщины, все обвинения против нее и Петра являются ни чем иным как клеветой. "Мы готовы вернуться в Россию лишь при условии снятия всех обвинений" – заявила Оксана.