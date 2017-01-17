Выживший Элвис Пресли появился на публике

С момента смерти короля рок-н-ролла прошло уже более 39 лет, но его фанаты до сих пор верят в практически невозможное. Миллионы людей по всему миру убежденно заявляют: Элвис Пресли жив.

Поклонники певца едва ли не ежегодно предоставляют "доказательства" своей теории, и 2017-й не стал исключением. 8 января, на праздновании 82-го дня рождения культового исполнителя, был замечен никому не известный мужчина. Как утверждают фанаты, это и есть он – постаревший кумир их молодости.

Каждый год в день рождения своего "короля" (8 января) фанаты собираются у поместья Грейсленд в городе Мемфис. Именно в этом месте, в августе 1977 года Пресли и нашел свою смерть, в возрасте 42 лет скончавшись от передозировки лекарственных препаратов. Слухи о том, что гибель музыканта была инсценирована, появились едва ли не на следующий день после его кончины. Фанаты попросту не могут поверить в то, что Пресли уже нет.

В декабре прошлого года Элвис был "обнаружен" в одной из сцен легендарной комедии "Один дома". Полноватого мужчину, отдаленно похожего на Пресли, в кадре фильма видно всего несколько секунд, но многим этого оказалось достаточно, чтобы уверенно воскликнуть: "Пресли жив!". Напомним, съемки новогодней комедии стартовали уже спустя 10 лет после кончины Элвиса, а значит, он никак не мог принять в них участие.

На сей раз поклонники предоставили кое-что поинтереснее. Видите в кадре полновато мужчину с седой бородой? По мнению фанатов короля рок-н-ролла, этот мужчина не кто иной, как Элвис Пресли. Пришел отметить с фанатами свое 82-летие.

В социальной сети Facebook образовалось целое сообщество "Элвис жив", в подписчиках которого значится более 15 тысяч человек. Правда, никаких других "доказательств" того, что их кумир не мертв, они больше не публиковали.