Какие продукты стоит есть зимой

Зима – пора не только снеговиков и узоров на окнах. Еще это недостаток солнечного света и дефицит витаминов в организме. Поэтому к формированию своего рациона в это время года нужно относиться с особенной тщательностью, потребляя сбалансированную и полезную пищу.

Dni.Ru рассказывают о том, какие продукты следует есть в зимний период.

Мандарины. Большинство сортов этих ярких повелителей новогоднего стола созревают в период с конца осени по середину января. Поэтому именно в это время плоды сочные, свежие и, главное, доступные, чего не скажешь о всевозможных фруктах, которые в зимний период значительно дорожают. Мандарины дают организму необходимые витамины, стимулируют обмен веществ, улучшают пищеварение и помогают поддержать здоровье верхних дыхательных путей.

Кроличье мясо. Оно считается диетическим продуктом, при этом по количеству витаминов и микроэлементов кролик лидирует среди остальных видов мяса. В нем очень много белка по сравнению, например, со свининой или телятиной, и этот белок усваивается человеком гораздо лучше.

Хурма. Эта сезонная ягода станет надежным помощником в деле поддержания организма в тонусе в зимний период. Она богата витаминами, глюкозой, фруктозой, благотворно влияет на работу сердца, повышает настроение, помогает справиться с усталостью.

Орехи. В них содержится витамин В, который помогает справиться с сезонным стрессом. Также орехи поддерживают деятельность мозга и придают сил. Орехи можно использовать в качестве перекусов, которые помогают утолить голод и снабдить организм нужными питательными веществами.

Авокадо. Это еще один полезный сезонный продукт. Так как основная масса плодов авокадо импортируется к нам из Израиля, основной пик приходится как раз на зиму. Авокадо содержит витамин С и полиненасыщенные кислоты, что окажет помощь в профилактике простудных заболевании или поспособствует излечению, если человек уже заболел. Еще авокадо тонизируют и улучшают пищеварение.

Лимон. Чай с лимоном в холодную зиму – что может быть лучше! Это просто кладезь полезных веществ: плоды содержат витамины С и Р, используются как лекарство и антисептик. Помогут лимоны не только при простуде. В народной медицине их используют как витаминное средство, при болезнях печени, при отеках, мочекаменной болезни, ревматизме, при гастритах с низкой кислотностью и многих других недугах.

Киви. Мохнатые киви особенно полезны в зимний период. В них много витамина С, поэтому периодически потребляя киви в пищу, можно повысить иммунитет, снизить риск простудных заболеваний и поднять бодрость духа. Рекомендуется съедать 1-2 фрукта ежедневно.

Гранат. Этот фрукт содержит много витаминов А, С и Е. Гранат нередко называют "женским" фруктом, дарующим прекрасной половине человечества красоту и здоровье. В косточках находится много клетчатки и фитогормонов, которые нужны организму, а еще гранат может улучшать зрение.

Квашеная капуста. Она содержит серу, цинк, бор, железо, кальций, калий, натрий, фосфор, витамины группы В, витамин С. Именно квашенная капуста наиболее полезна, по сравнению, например, с тушеной. В процессе брожения происходит обогащение продукта уксусной и молочной кислотами, которые помимо прочего улучшают пищеварение.

Брюссельская капуста. Урожай собирается в конце осени и продается такая капуста вплоть до весны. В январе-феврале она еще полна витаминами и полезными веществами: витамина С, например, в ней в несколько раз больше, чем в обычной белокочанной капусте. Брюссельская капуста придется очень кстати во время возрастания риска простудных заболеваний, следует употреблять ее несколько раз в неделю.

Репа. Она содержит витамины С и А, хорошо подходит для приготовления зимних витаминных салатов, а также может послужить дополнением для овощных супов. Репу можно запекать и парить, сочетать с тыквой или морковью, использовать как гарнир к мясу.

Кисломолочные продукты. Данные продукты необходимы, так как являются источником натуральных молочных жиров и кальция, что особенно важно в зимний период. Сметана, йогурты, кефир, а также всевозможные "производные" типа сырников, творожных запеканок и чизкейков, поспособствуют здоровью костей, которые из-за дефицита солнечного света недополучают зимой витамина D.

Имбирь. Он содержит витамины В1, В2, РР, С, калий, железо, магний, кальций. Имбирь можно в приготовлении пикантных блюд в качестве приправы, а также заваривать с ним чай, который очень тонизирует и помогает предупреждать или справляться с простудой.