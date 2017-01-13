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Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока

Кадр из фильма "Омен"
C 13-м числом месяца, выпадающим на пятницу, издавна связано огромное количество предрассудков и суеверий. Режиссеры не раз вдохновлялись данной тематикой, создавая леденящие кровь триллеры о событиях "чертовой" даты. Dni.Ru представляют подборку фильмов, которые обязательно понравятся любителям поистине жутких картин.
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"Омен" (1976, режиссер Ричард Доннер)

Сегодня многие киноманы очень кстати вспомнили про известную во всем мире мистическую киноленту. Как сообщили западные СМИ, Харви Спенсер Стивенс, выступивший когда-то в роли мальчика Демьяна, выслушает судебный приговор в пятницу, 13 января. Даже самые ярые скептики удивлены таким совпадением, ведь несмотря на шестилетний возраст, в 1976 году Харви сыграл сына самого дьявола. Впрочем, суд не грозит известному актеру чем-либо серьезным: он провинился перед законом своим участием в уличной драке и скорее всего дело обойдется условным сроком.

"Пятница, 13-е: Последняя глава" (1984, режиссер Джозеф Цито)

Серия фильмов о Джейсоне Вурхизе уже четвертое десятилетие занимает лидирующие позиции во всех кинорейтингах своего жанра. Слэшер – особая категория фильмов ужасов, в которых, как правило, главным героем выступает безжалостный убийца-психопат. Фильмы Джозефа Цито – не исключение. Картина не рекомендуется для просмотра людям со слабой нервной системой: количество кровавых сцен просто зашкаливает.
Кадр из фильма "Пятница 13-е – Часть 4: Последняя глава"

"Пункт назначения" (2000, режиссер Джеймс Вонг)

Фильм Джеймса Вонга рассказывает как раз таки о предчувствии рока и власти потусторонних сил над судьбой человека. Возможно ли "сбежать" с предначертанного пути?

"Проклятие" (2004, режиссер Такаси Симидзу)

Американский ремейк японского фильма "Дзю-он: Проклятие" стал гораздо популярнее своего первоначального варианта. Умершие оставляют в местах своей гибели сильнейшие проклятия, которые теперь представляют опасность для живых... В 2005 году на DVD вышла полная версия фильма, включающая все самые кровавые и жуткие сцены, которые были удалены перед запуском картины в кинопрокат.

"Спуск" (2005, режиссер Нил Маршал)

Триллер английского кинорежиссера Ника Маршала в 2007 году принес ему престижную премию "Сатурн" за победу в номинации "Лучший фильм ужасов". Компания молодых девушек,увлекающихся настоящим экстримом, отправляются в опасное путешествие – в пещеру в горах Аппалачей. Их не останавливает ни то, что об этом месте до сих пор ничего неизвестно, ни тревожные знаки в самом начале пути.

Автор: Андрей Петрунян13 января 2017, 18:20

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