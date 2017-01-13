Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока

C 13-м числом месяца, выпадающим на пятницу, издавна связано огромное количество предрассудков и суеверий. Режиссеры не раз вдохновлялись данной тематикой, создавая леденящие кровь триллеры о событиях "чертовой" даты. Dni.Ru представляют подборку фильмов, которые обязательно понравятся любителям поистине жутких картин.

"Омен" (1976, режиссер Ричард Доннер)

Сегодня многие киноманы очень кстати вспомнили про известную во всем мире мистическую киноленту. Как сообщили западные СМИ, Харви Спенсер Стивенс, выступивший когда-то в роли мальчика Демьяна, выслушает судебный приговор в пятницу, 13 января. Даже самые ярые скептики удивлены таким совпадением, ведь несмотря на шестилетний возраст, в 1976 году Харви сыграл сына самого дьявола. Впрочем, суд не грозит известному актеру чем-либо серьезным: он провинился перед законом своим участием в уличной драке и скорее всего дело обойдется условным сроком.

"Пятница, 13-е: Последняя глава" (1984, режиссер Джозеф Цито)

Серия фильмов о Джейсоне Вурхизе уже четвертое десятилетие занимает лидирующие позиции во всех кинорейтингах своего жанра. Слэшер – особая категория фильмов ужасов, в которых, как правило, главным героем выступает безжалостный убийца-психопат. Фильмы Джозефа Цито – не исключение. Картина не рекомендуется для просмотра людям со слабой нервной системой: количество кровавых сцен просто зашкаливает.



"Пункт назначения" (2000, режиссер Джеймс Вонг)

Фильм Джеймса Вонга рассказывает как раз таки о предчувствии рока и власти потусторонних сил над судьбой человека. Возможно ли "сбежать" с предначертанного пути?

"Проклятие" (2004, режиссер Такаси Симидзу)

Американский ремейк японского фильма "Дзю-он: Проклятие" стал гораздо популярнее своего первоначального варианта. Умершие оставляют в местах своей гибели сильнейшие проклятия, которые теперь представляют опасность для живых... В 2005 году на DVD вышла полная версия фильма, включающая все самые кровавые и жуткие сцены, которые были удалены перед запуском картины в кинопрокат.

"Спуск" (2005, режиссер Нил Маршал)

Триллер английского кинорежиссера Ника Маршала в 2007 году принес ему престижную премию "Сатурн" за победу в номинации "Лучший фильм ужасов". Компания молодых девушек,увлекающихся настоящим экстримом, отправляются в опасное путешествие – в пещеру в горах Аппалачей. Их не останавливает ни то, что об этом месте до сих пор ничего неизвестно, ни тревожные знаки в самом начале пути.