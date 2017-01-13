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Культовые фильмы ужасов о неизбежности рока
"Омен" (1976, режиссер Ричард Доннер)
Сегодня многие киноманы очень кстати вспомнили про известную во всем мире мистическую киноленту. Как сообщили западные СМИ, Харви Спенсер Стивенс, выступивший когда-то в роли мальчика Демьяна, выслушает судебный приговор в пятницу, 13 января. Даже самые ярые скептики удивлены таким совпадением, ведь несмотря на шестилетний возраст, в 1976 году Харви сыграл сына самого дьявола. Впрочем, суд не грозит известному актеру чем-либо серьезным: он провинился перед законом своим участием в уличной драке и скорее всего дело обойдется условным сроком.
"Пятница, 13-е: Последняя глава" (1984, режиссер Джозеф Цито)
Серия фильмов о Джейсоне Вурхизе уже четвертое десятилетие занимает лидирующие позиции во всех кинорейтингах своего жанра. Слэшер – особая категория фильмов ужасов, в которых, как правило, главным героем выступает безжалостный убийца-психопат. Фильмы Джозефа Цито – не исключение. Картина не рекомендуется для просмотра людям со слабой нервной системой: количество кровавых сцен просто зашкаливает.
"Пункт назначения" (2000, режиссер Джеймс Вонг)
Фильм Джеймса Вонга рассказывает как раз таки о предчувствии рока и власти потусторонних сил над судьбой человека. Возможно ли "сбежать" с предначертанного пути?
"Проклятие" (2004, режиссер Такаси Симидзу)
Американский ремейк японского фильма "Дзю-он: Проклятие" стал гораздо популярнее своего первоначального варианта. Умершие оставляют в местах своей гибели сильнейшие проклятия, которые теперь представляют опасность для живых... В 2005 году на DVD вышла полная версия фильма, включающая все самые кровавые и жуткие сцены, которые были удалены перед запуском картины в кинопрокат.
"Спуск" (2005, режиссер Нил Маршал)
Триллер английского кинорежиссера Ника Маршала в 2007 году принес ему престижную премию "Сатурн" за победу в номинации "Лучший фильм ужасов". Компания молодых девушек,увлекающихся настоящим экстримом, отправляются в опасное путешествие – в пещеру в горах Аппалачей. Их не останавливает ни то, что об этом месте до сих пор ничего неизвестно, ни тревожные знаки в самом начале пути.
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