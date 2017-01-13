Зять жестко подставил Церетели

Известный скульптор, дизайнер и живописец Зураб Церетели попал в весьма неприятную ситуацию. Из-за судебного иска от представителей банка ВТБ24 на Творческую мастерскую известного художника наложен арест.

Как сообщает Life.ru, причиной столь жестких мер, предпринятых судебными приставами, послужил кредитный договор банка с Зурабом Церетели и его зятем – Игорем Козловым. Помощник скульптора Сергей Шагулашвили рассказал изданию, что Зураб Константинович "не имеет никакого отношения" к кредиту. Судя по всему, деньгами действительно воспользовался зять знаменитого творца, заручившись поддержкой влиятельного родственника.

В связи с чем супруг дочери Церетели не возвратил кредитные деньги вовремя, в настоящий момент неизвестно. Судебные приставы наложили арест на все имущество скульптора, находящееся в здании Творческой мастерской Зураба Константиновича на Авиамоторной улице.

Также Life.Ru сообщает, что "при рассмотрении дела суд наложил обеспечительные меры в виде ареста имущества Зураба Церетели, ОАО "Творческая мастерская Зураба Церетели" и Игоря Козлова на сумму в 5 миллионов 35 тысяч рублей". Из чего следует, что в кредитном договоре была обговорена довольно крупная сумма.

Это не первый подобный скандал вокруг скульптора и его семьи. Как показывает практика, сам Церетели тоже имел проблемы с возвратом личных долгов: ранее на него уже подавали иск с требованием взыскать более 260 тысяч рублей за аренду дома Штейнгейля в Гагаринском переулке. Тогда представители Зураба Константиновича объяснили случившееся "бухгалтерской ошибкой".

В настоящее время решение об аресте имущества знаменитого советского и российского деятеля искусства обжаловано в суде. Сам 83-летний Зураб Константинович никаких комментариев СМИ по поводу случившегося инцидента не дал.