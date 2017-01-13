В Москве скончался известный писатель

Наступивший год продолжает огорчать поклонников большого искусства уходом кумиров. 1 января в столице скончался известный писатель Ашот Аршакян.

О смерти литератора рассказали его близкие, опубликовав сообщение на странице в социальной сети Facebook. Друзья и почитатели таланта Аршакяна в комментариях выразили свои соболезнования. "Прекрасный писатель, человек, собеседник, друг", – пишут они.

Выпускник Литературного института имени Горького, при создании своих произведений он всегда опирался на классические гуманистические традиции. Большинство его творений – объемные романы. Аршакян любил наблюдать за так называемой духовной эволюцией своих героев, и у него получалось ее мастерски передать.

Книги Ашота не пользовались большой популярностью вне литературных кругов. Да, его произведения печатали в специализированных журналах и даже пару раз вручали какие-то премии, но, к сожалению, широкому кругу читателей о нем так и не удалось узнать. Как это часто случается, его талант так и не был оценен по достоинству.

В последние годы СМИ было известно о проблемах писателя со здоровьем, которые и стали причиной его внезапной кончины. О смерти литератора сообщила его сестра через социальную сеть Facebook. "1 января остановилось сердце. Он умер за 1 минуту. Официальное заключение после вскрытия: моментальная коронарная смерть", – сказано в ее комментарии. Писателя похоронили на Щербинском кладбище 4 января.