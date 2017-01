Главные события Москвы с 13 по 19 января

После новогодних праздников Москва не собирается сбавлять ритм. Неделя обещает стать богатый на события. В Кремлевском Дворце состоится финальный гала-концерт премии в области исполнительского искусства "Art-Premium People Awards", Вера Алентова и Владимир Меньшов выйдут на одну сцену, чтобы рассказать зрителям о любви, а подмостки всевозможных клубов оккупируют рок-коллективы на любой вкус.

Dni.Ru рассказывают о самых ярких и жарких событиях ближайших семи дней.

13 января, пятница

Государственный Кремлевский Дворец, принимающий на своей сцене Национальную Премию в области исполнительского искусства "Art-Premium People Awards", покажет грандиозный гала-концерт, где самые яркие творческие коллективы и солисты страны выступят со звездами российской эстрады. Ведущим станет Андрей Малахов, а в число гостей войдут деятели культуры и искусства, артисты эстрады, кино и телевидения.

В клубе Volta даст концерт российская певица Юлия Коган, экс-вокалистка скандально известной группы "Ленинград". Кроме этого, она отметилась сотрудничеством с группами "Король и Шут" и "St. Petersburg Ska-Jazz Review". Отправившись в свободное плавание, она выпустила свой дебютный сольный альбом "Огонь-Баба", и теперь радует поклонников своими самостоятельными живыми выступлениями.





В Театре им. А.С. Пушкина покажут спектакль "Любовь. Письма" c легендарными талантливыми супругами Верой Алентовой и Владимиром Меньшовым. История рассказывает о жизни мужчины и женщины, которые с ранних лет писали друг другу письма. И эти письма стали отражением их любви. Трогательные строки, которыми переплетены жизни бунтарки Мелиссы и респектабельного Энди, и становятся сюжетной канвой этого удивительного спектакля.

В арт-кафе "ДуровЪ" Старый Новый год встретят вместе с трибьют-проектом ABBA Show. В программе – лучшие мировые хиты мегапопулярного шведского квартета, которые будут звучать максимально близко к оригиналу. За это будут отвечать солистка мюзикла "Мамма Мия!" Елена Назарова и Светлана Гасанова, которых одобрил сам автор хитов и участник группы Бьорн Ульвеус.

14 января, суббота

В Театре Н.Сац покажут спектакль "Двенадцать месяцев". Это добрая сказка, ставшая одним из самых известных и любимых произведений классика детской литературы Самуила Маршака, которую воплотил в музыке петербургский композитор Сергей Баневич. В чудесном заснеженном лесу героиня встречает у новогоднего костра двенадцать братьев-месяцев, которые окажут ей помощь в истории, полной волшебства. Среди снегов расцветут подснежники, а в судьбу девушки постучится счастье.





В "Крокус Сити Холле" прозвучит в исполнении симфонического оркестра, детских и взрослых хоровых коллективов, прославленных солистов оперной сцены "Рождественская оратория" митрополита Илариона (Алфеева). Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа. Рассказ пойдет о том, что каждый человек способен измениться для новой жизни, о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении. Помимо талантливых артистов, обладающих неповторимым вокалом, концерт будут сопровождать световые и видеопроекционные инсталляции, аудиовизуальные спецэффекты в сочетании с симфонической музыкой. Драматургия сочинения построена на идее движения от мрака к свету, от Ветхого Завета к Новому.

В Yotaspace отпразднует свое двадцатилетие группа "Маша и Медведи". Прогремев некогда на всю страну суперхитом "Любочка", записав песню "Земля", ставшую саундтреком к легендарному фильму "Брат-2", выпустив два альбома, коллектив внезапно распался. Лишь через несколько лет группа воссоединились, выпустив третью пластинку. И вот – как быстро летит время! – музыканты отмечают двадцать лет совместного творчества. В качестве специальных гостей обещают отметиться Александр Ф. Скляр, Иван Демьян (7Б), Александр Пушной, Вадим Самойлов, Олег Нестеров (Мегаполис), Александр Зарецкий (Старый приятель) и настоящие ниндзя клуба "Будзинкан".

15 января, воскресенье

В "Крокус Сити Холле" состоится концерт "Рахманинов-Гала" с участием Дениса Мацуева и Государственного академического симфонического оркестра России им. Е.Ф. Светланова под управлением Юрия Ткаченко. Будут исполнены "Вокализ", Второй и Третий концерты великого композитора. Данное мероприятие – желанный подарок для всех ценителей классики. Это глубокая великая музыка знаменитого во всем мире русского композитора, которая прозвучит в исполнении профессионалов, тонко чувствующих эти произведения, несомненно, тронет струны души всех гостей.





15 и 16 января в Московском международном Доме Музыки пройдут "Рождественские концерты" фолк-группы "Мельница". Музыканты исполнят композиции из альбомов "Химера" и "Зов крови". 15 января "Мельница" отыграет акустический концерт, а на следующий день поклонников будет ждать сюрприз: полноценная рок-программа, где к коллективу присоединится экс-солистка группы Алевтина Леонтьева. Отличный шанс услышать классические хиты в самом что ни на есть оригинальном исполнении.

В Yotaspace на сцену выйдет группа Znaki. Истоки коллектива лежат еще в начале 1990-х (под вывесками "Бардак", и "Хейлон Боб"), но настоящая известность пришла в 2004 году, лидер Алексей Юзленко обновил состав и выпустил несколько хитовых синглов. Группа обладает призом зрительских симпатий "Премии Fuzz" и номинациями премии "Чартова дюжина".

16 января, понедельник

К 150-летию Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского пройдет фестиваль "Зимние Грезы". Это три незабываемых вечера-подарка, которые молодые, но уже известные во всем мире исполнители преподносят всем, кто любит классическую музыку. В концертах примут участие лауреат Первой премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Сергей Антонов (арт-директор фестиваля), лауреат международных конкурсов Екатерина Мечетина (фортепиано), лауреат Второй премии Международного конкурса имени П.И. Чайковского Никита Борисоглебский (скрипка), лауреат международных конкурсов Валентин Урюпин (гобой, дирижер) и другие таланты. Концерты пройдут 16, 17 и 18 января.





В Джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Анна Клесун и группа Esh. Музыканты с головой окунут зрителей в Бразильский джаз, который будет исполняться на португальском языке. Пожалуй, это настоящая экзотика, которая мало изучена российской аудиторией. Коллектив представит смесь утонченных и изысканных ритмов бразильской самбы и босса-новы, пронизанной искрометными джазовыми импровизациями – все это украсит чарующий голос вокалистки. Это будет отличный шанс для тех, кто давно хочет познать магию далекой Бразилии. В программе: бразильская классика, обработки песен А. К. Жобима, а также песни собственного сочинения на португальском языке.

17 января, вторник

В клубе Volta выступит украинская группа PUR:PUR. Это инди-поп трио, которое получило известность благодаря своей магнетической музыке, яркой образности и уютной атмосфере своих концертов. 8 лет назад молодые музыканты покорили сеть, после чего им открылись дороги на такие фестивали, как "Дикая Мята", "Усадьба Jazz", "Stereoleto", "Kazantip" и другие. Сейчас же в активе группы уже несколько альбомов, звездные дуэты, выступления на телеканалах и множество преданных поклонников.





18 января, среда

В Московском Молодежном Экспериментальном театре под руководством Вячеслава Спесивцева покажут спектакля "Очарованный странник" по одноименному произведению Н. Лескова. Режиссер спектакля Семен Спесивцев рассказывает: "Наш спектакль – это история о человеке, который прошел огонь, воду и медные трубы. Голован, главный герой повести Лескова – уникальный человек, которому Судьбой было уготовано много раз умереть, однако же ему всегда удавалось выйти из любой передряги живым. Спектакль повествует о становлении Человека, о его пути к вере. Мы хотим рассказать о человеке честном, искреннем, ищущем, ошибающемся, любящем: вместе с Голованом зритель будет влюбляться в цыганку, попадать в плен, путешествовать, увидит взаимопроникновение азиатской и славянской культур. Этот спектакль станет частью уже существующего и успешно работающего в нашем театре проекта "Классика в классе" – проект специально создан для молодого, неискушенного зрителя".

В клубе "Союз Композиторов" выступит 2Dreams – один из самых романтичных проектов московской джаз-сцены. Концерты коллектива под началом Валентины Неугодниковой наполнены оригинальностью и неповторимостью каждой музыкальной фразы и искренней любовью к каждому слушателю. Это яркая и темпераментная латина, изысканные и романтичные вокализы, яркие и эмоциональные рок– баллады, и, конечно, нетленные джазовые хиты, которые в исполнении 2Dreams обретают новое легкое и чарующее звучание.

19 января, четверг

В Центре фотографии им. Братьев Люмьер откроется выставка Говарда Шатца. Это всемирно известный фотограф, получивший известность за свои портретные работы, а также фотографии, созданные в самых разных жанрах, среди которых – танец, спорт, съемка под водой. Его фото колесят по всему миру, а также входят в состав разнообразных частных коллекций и музеев: например, Международного центра фотографии в Нью-Йорке, Музея Окленда и Musee De l'Elysee. Фотографии Шатца публиковались в таких журналах как Vanity Fair, Vogue, The New York Times Magazine, The New Yorker и других. В российской столице будут представлены не только широко известные работы Шатца, но и одни из последних работ, моделями для которых выступили знаменитые спортсмены, артисты и танцоры балета. Здесь мастер взялся за раскрытие своих любимых тем – красоты тела и души.

На киноэкраны выходит боевик "Три икса: Мировое господство". Герой Ксандер Кейдж через годы возвращается из небытия и, разумеется, тут же попадает в бушующую передрягу. Он собирает команду отвязных экстремалов, чтобы найти мощнейшее секретное оружие – "Ящик Пандоры". Но действовать нужно быстро: оружие хотят заполучить не только они, и ставки предельно высоки, ведь на кону судьба всей Земли.

Другая новинка – фильм "Рай" Андрея Кончаловского. Русская аристократка, эмигрантка Ольга, вступившая во французское Сопротивление, подвергается аресту за сокрытие еврейских детей. Она попадет в концентрационный лагерь, где она внезапно встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то ухаживал за ней и до сих пор ее любит. Между ними завязываются очень странные отношения.