Россияне отказываются от услуг турагентств

Спрос на самостоятельную покупку страховок для туристических поездок в 2016 году вырос на 50 %. Это говорит о том, что наши соотечественники все чаще самостоятельно занимаются организацией своих путешествий.

По данным портала Strahovkaru.ru, больше всего туристы интересуются страховыми полисами с покрытием в странах Юго-Восточной Азии. Таиланд, Вьетнам, Бали, Филиппины и Индия – именно в эти страны оформлено 30 % от всех оформленных полисов. Не отстают и страны Шенгенского договора. Судя по всему, россияне все чаще бронируют авиабилеты и подбирают гостиницы самостоятельно, впоследствии заказывая страховку. 24 % всех страховок оформлены для посещения Италии, Австрии, Германии и, конечно же, Франции.

Все эти данные подтверждает и статистика wordstat.yandex.ru. По последней статистике спрос на оформление страховых полисов в 2016 году действительно вырос ровно на 49 %. Подобная тенденция наблюдается и в ситуации с отдельными российскими страховыми компаниями. Росгосстрах показал рост онлайн-полисов для путешественников на 35%, Ренессанс-страхование – на 53%, Адвант-Страхование – на 55%.

Как видно, в последние 20 лет россияне немало путешествовали и накопили достаточный опыт для "самостоятельных плаваний". По мнению многих экспертов, это во многом связано с девальвацией рубля и стремлением многих граждан сэкономить на собственном отпуске.

В то же время не последнее место в выборе той же страховки занимает не только стоимость полиса, но и репутация той или иной страховой компании. Дмитрий Фельдман, генеральный директор компании "Адвант-Страхование" отмечает, что всегда необходимо обращать внимание на все условия страхового договора.

Что касается отказа от услуг туристических агентств, то здесь россияне также проявляют завидную подкованность. Если для путешествий за рубеж они все чаще занимаются организацией своего отдыха самостоятельно, то при поездках по России – обращаются к помощи все тех же туроператоров. Причина, разумеется, тоже в финансах. Не редки случаи, когда предложения от агентств оказываются в разы дешевле "прямых" и самостоятельных вариантов.



