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Lifestyle

Как изменились звезды сериала "Бедная Настя"

Оригинальная российская теленовелла "Бедная Настя" в 2003-2004 годах была показана в 34 странах мира
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Самые яркие сериалы наступившего года

Кадры из сериалов "Вы меня все бесите!" и "Шерлок"
Не успел начаться 2017 год, как мы снова наблюдаем жаркие споры среди кинокритиков. Не остались в стороне и многосерийные телепроекты. Какие премьеры наступившего года стали самыми громкими и почему? Dni.Ru подобрали для вас пять ярких сериалов, каждый из которых точно скрасит унылый январский вечер.
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"Вы все меня бесите!"

Компания  Look Film совместно с Drive Production сняла по-настоящему жизненный телесериал. Премьера комедийной новеллы "Вы все меня бесите!" состоялась лишь 9 января, но проект уже находится на первых строчках большинства телерейтингов. Пилотное название проекта – "Стерва". И это, как вы поняли, не случайно. "Стерву" со склочным и тяжелым характером сыграла Светлана Ходченкова. 

"Гражданский брак"

Многие фанаты Агаты Муцениеце уже соскучились по любимой актрисе. ТНТ преподнес им новогодний подарок: появление любимой актрисы в новом сериале "Гражданский брак". Главные герои вместе уже больше года и по всей видимости по-настоящему любят друг друга. Но все меняется, когда влюбленные решаются стать еще ближе, а именно – начинают жить вместе. По словам создателей проекта, это история о паре, которым "уже поздно встречаться, но рано жениться". Социальная сеть "ВКонтакте" на днях поддержала сериал, добавив новый вариант в графу семейное положение: "В гражданском браке".

"Шерлок"

Пожалуй, одна из самых долгожданных и громких премьер наступившего года – четвертый сезон сериала "Шерлок". Единогласных восторгов в этот раз, увы, не наблюдается. Кто-то возмущен новым видом знаменитого сыщика (который в одной из серий предстает в образе настоящего наркомана), а кто-то не на шутку расстроен неожиданным появлением в сюжете его сестры. Телевизионный рейтинг телесериала в этом году показывает рекордно низкие цифры, но многие связывают это с тем, что первые серии появились в интернете еще в ночь на 1 января.

"Гречанка"

Таня Куликова знакомится с предприимчивым арт-дилером из Москвы. Любовь к искусству объединяет молодых людей, но вскоре сказке приходит конец. По классике жанра, в отношения молодоженов вмешивается свекровь. Принудительное лечение в психиатрической клинике, потеря родного сына и крыши над головой – все это Куликовой предстоит пройти от и до.

"Табу"

Dni.Ru уже несколько раз писали о "предстоящей" премьере телесериала с участием Тома Харди "Табу" и вот, она наконец-то свершилась. Искатель приключений Джеймс Делейни строит свою собственную корабельную империю. История 1800-х годов заинтересовала зрителей еще в октябре прошлого года, во время появления первого тизера телепроекта.

Автор: Андрей Петрунян12 января 2017, 19:30

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