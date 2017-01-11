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Lifestyle

"Смысловые галлюцинации" простятся с фанатами

Сергей Бобунец. Фото: Евгений Стукалин/ТАСС
В екатеринбургском Ельцин Центре запланировано последнее выступление легендарной группы "Смысловые галлюцинации". Старейший рок-коллектив выступит в рамках фестиваля "Старый новый рок", исполнив все свои самые популярные хиты.
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Как сообщаетVistaNews., организаторы фестиваля специально пригласили музыкантов, чтобы привлечь к мероприятию внимание более массовой публики. Займет ли выступление Сергея Бобунца и его команды большую часть программы – пока не ясно. Но точно известно одно: уже через два дня культовая советская и российская группа прекратит своей существование.

В 2017-м году "Смысловым галлюцинациям" могло бы исполниться уже 28 лет. Это один из тех редких случаев, когда группа относится сразу к нескольким "поколениям" отечественного рока. Широкую популярность Бобунец обрел уже в конце 90-х годов. К тому времени музыкант имел за плечами богатый творческий опыт.

В 1999-м году песня "Розовые очки" более нескольких месяцев держится на вершине всех ведущих хит-парадов, а уже спустя год композиции уральской группы звучат в качестве саундтреков фильма Алексея Балабанова "Брат-2".

Впоследствии едва ли не ежегодно выходят новые хиты и альбомы талантливых музыкантов. В 2012 году в Екатеринбурге была открыта Медиа-Лаборатория "Смысловых Галлюцинаций"S.G.T.R.K, где активно велась работа над новыми проектами группы.

О своих намерениях "распустить" коллектив Сергей Бобунец впервые сообщил поклонникам на своем канале в YouTube.  "Смысловые галлюцинации" прекратит своей существование уже в 2017 году" – заявил музыкант.

Поначалу среди фанатов бытовало мнение, что подобная информация – лишь продуманный пиар-ход. Мол, вскоре после окончания прощального тура в 2016-м музыканты расскажут слушателям, что "передумали", чем обрадуют миллионы своих поклонников. Но чуда, увы, не случилось.

Недавно группа сделала фанатам предновогодний подарок – 16 декабря в продажу поступил десятый альбом "Смысловых галлюцинаций", получивший название "Трудных времён песни".

Помимо Сергея Бобунца в программу рок-фестиваля включены выступления и других уральских рок-коллективов, но основное внимание, разумеется, будет уделено именно "Галлюцинациям". Концерт в Ельцин Центре станет финальной точкой в прошедшем гастрольном туре музыкантов по городам России и Европы.

Автор: Андрей Петрунян11 января 2017, 11:55

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