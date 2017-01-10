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Почему разочаровал новый сезон "Шерлока"

Фото: кадр из серала "Шерлок"
Новый 2017 год ознаменовался для фанатов культового сериала "Шерлок" истинной радостью: в России стартовал показ долгожданного четвертого сезона. Социальные сети пестрят восторженными отзывами зрителей, но встречаются и прямо противоположные. Что именно в продолжении приключений легендарного сыщика зрителям категорически не понравилось?
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По началу все не могли нарадоваться: ведь изначально создатели сериала обещали премьеру не раннее марта 2017-го. Появление в сети первой серии четвертого сезона буквально в новогоднюю ночь стало для поклонников Шерлока настоящим подарков. В последние дни интернет заполонен многочисленными и неоднозначными отзывами о новом образе Бенедикта Камбербетча. Вы еще не смотрели вторую серию четвертого сезона? Тогда вы очень многое потеряли. 

Многие поклонники (а в особенности – поклонницы) сериала не преминули отметить на своих страницах в социальных сетях, что Камбербэтч в образе наркозависмого человека необычайно "горяч" и "как никогда привлекателен". Когда Стивен Моффат и Марк Гетисс обратили внимание на актера военной драмы "Искупление", то явно не прогадали: Бенедикт в роли Шерлока Холмса покорил членов жюри целого ряда престижных кинофестивалей.  Эмми, BAFTA, National Television Awards и другие не менее престижные награды – все эти лавры достались талантливому актеру. И это, кажется, для него не предел.

Бенедикт Камбербэтч. Фото: GLOBAL LOOK press/Stringer

Но нашлось место и для негодований. Так, в многочисленных фанатских сообществах в социальных сетях зрители не на шутку возмущены. Почему легендарный сыщик в одном из эпизодов не узнал родную сестру? По этому поводу неутомимые участники дискуссий тут же поспешили создать множество так называемых демотиваторов и шуточных коллажей..

Источник: Vk.com

Однако на подобную критику большинство зрителей просто не реагирует. "Не нужно было возлагать на продолжение слишком больших надежд. Тогда бы и не было разочарований" – пишут многие пользователи социальной сети Facebook. Стоит отметить, что рейтинговые показатели проекта со стартом четвертого сезона не опустились. Напротив, число фанатов "Шерлока" с каждым днем лишь увеличивается.

Бенедикт Камбербэтч. Фото: кадр из серала "Шерлок"

Заключительная серия столь долгожданного сезона будет показана уже 15 января. Трейлер финального эпизода был опубликован 9 января. Впереди у поклонников сериала очередные месяцы ожидания – ведь их ждет новая премьера следующего сезона.

Немало споров вызвал и новый персонаж – та самя новоиспечаенная сестра Шерлока. Доселе никому незнакомый член семьи Холмс – Эвр (Сиана Брук) своим появлением не просто удивила, но и запутала многих зрителей. В оригинальных книгах Дойла не было и намека на существование у Холмса родной сестры. Но недаром сценарий является более чем вольной интерпретацией культового романа. Какие еще сюрпризы приготовили создатели сериала для поклонников сыщика? Узнаем уже 15 января.

Автор: Андрей Петрунян10 января 2017, 19:18
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