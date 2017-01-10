Дэвид Духовны вернулся в "Твин Пикс"

Новый сезон легендарного драматического сериала Дэвида Линча и Марка Фроста стартует уже в мае 2017 года. Примечательно, что в третьем сезоне снова можно будет увидеть героев первых серий в исполнении Кайла Маклахлена, Шерил Ли и Дэвида Духовны.

Об одной из самых ожидаемых премьер 2017 года изданию Deadline сообщил директор телеканала Showtime Дэвид Нэвинс. Также он обратил внимание СМИ на то что продюсер и создатель "Твин Пикса" Дэвид Линч снимал проект как полнометражный фильм, впоследствии поделив его на отдельные эпизоды. По предварительной информации, третий сезон будет состоять из 18 серий.

В съемках продолжения также приняли участие такие звезды как Моника Беллуччи, Наоми Уоттс, Тим Рот и, конечно, сам Дэвид Линч, выступивший в роли невозмутимого следователя.

В 1992 году Линч уже снимал полнометражный фильм "Твин Пикс: Сквозь огонь", но в прокате он неожиданно потерпел полный провал. Проект воспринимается зрителем исключительно в многосерийном формате и вероятно поэтому режиссер решил не допускать старых ошибок. Съемки нового сезона стартовали еще осенью 2015 года и, кажется, близятся к своему завершению.

Приключения обитателей вымышленного города Твин Пикс рядом с канадской границей захватили внимание зрителей почти 27 лет назад – весной 1990 года. Премьера культового сериала собрала у телеэкранов более восьми миллионов зрителей. В 2007 году журнал Time включил "Твин Пикс" в список лучших телевизионных шоу всех времен. Расследование убийства школьницы Лоры Палмер и сегодня интригует миллионы зрителей по всему миру.

В интервью Deadline Дэвид Нэвинс также отметил, что новый сезон удивит нас неожиданными поворотами сюжета. "Поверьте, это будут незабываемые 18 часов!" – заявил президент Showtime в заключение. Чем же нас поразит Дэвид Линч на сей раз? И с чем связано появление в новом сезоне актеров из первой части? Узнаем уже весной.