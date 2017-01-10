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Как появляются новые имена в мире моды

Мария Резникова. Фото: пресс-служба FollowTheFabrika
В России за минувший год появились новые тенденции и талантливые дизайнеры в мире моды. Dni.ru поговорили с основательницей FollowTheFabrika Марией Резниковой.
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Расскажите о мире моды в России: какие появились новые тенденции, новые громкие имена?

Относительно тенденций, не очень люблю комментировать этот вопрос, так как для отбора лучших из лучших я сама привлекаю специалистов в сфере fashion и beauty. Однако, могу сейчас уже выделить тех, с кем нас свела судьба. Это Екатерина Вита и Катерина Чекина Катя вместо обычного показа на Mercedes-Benz Fashion Week устроила настоящее театрализованное шоу, что не отпускало гостей несколько часов. В 2017 году будут в моде полупрозрачные кружевные платья с обилием рюш, воланов и оборок. Также, в тренде будет “полосатая” одежда и стильная геометрия. Относительно цветовой гаммы в топе ожидаются сверкающее золото, серебро и бронза. Приятной новостью является то, что возвращается мода на леопардовый принт.

Как развивается модный бизнес в России? 
На мой взгляд модный бизнес в России активно набирает обороты. Дизайнеры не боятся экспериментировать, фантазировать и удивлять. Модельеры не гонятся за трендами. Больше стремятся проявить себя, свою индивидуальность. Сейчас можно смело говорить, что есть некое "модное сообщество", "модная тусовка".

Как происходит становление и развитие нового имени или модного бренда? В чем сложности?
Сложность в том, что люди боятся нового. И с трудом доверяются неизвестному. Основные показатели качества, по мнению большинства, – это дороговизна и бренд. Кроме стереотипов, которые приходится ломать, есть еще финансовый фактор. Для организации любого бизнеса нужен капитал, однако тут уже могут помочь связи и бизнес-знакомства.

Мария Резникова. Фото: пресс-служба FollowTheFabrika

Расскажите про ваш проект FollowTheFabrika.

Это механизм, позволяющий дизайнерам одежды получать грандиозный опыт и множество необходимых контактов для дальнейшей работы, а главное – возможность побороться за финальный приз (участие в MFW в 2017 году, а также стажировку во французском доме мод). Попадая на FollowTheFabrika, вы становитесь резидентом открытого дизайнерского клуба, участники которого получают возможность представить свой бренд на конкурсном показе, организованном под ключ командой проекта. Каждый участник шоу получает заветный приз от жюри и партнеров события. В первых турах первого этапа в коллегию жюри вошли: Эльнара Дадашева (MFW, Vice President), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Сергей Пугачев.

Что получают участники проекта?

Во-первых, показ, организованный под ключ (предоставление технически оснащенной площадки, профессионального модельного агентства, команды стилистов и визажистов). Во-вторых, фото- и видео-отчеты и услуги режиссера-постановщика показа. В-третьих, лукбук, который будет отснят на площадке непосредственно в день события. В-четвертых, публикации о бренде и размещение интервью с дизайнером на официальном сайте и в соцсетях проекта. И самое главное – предоставление возможности сотрудничества с именитыми личностями.

Мария Резникова. Фото: пресс-служба FollowTheFabrika

Как получить главный приз FollowTheFabrika?

Проект состоит из трех этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе FollowTheFabrika проходят отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четвертьфинала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.

Автор: Олег Райцин10 января 2017, 17:29

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