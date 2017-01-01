Лучшие телепрограммы новогодних каникул

На время новогодних праздников многие каналы в борьбе за зрителей решили отказаться от рекламы. Да что там, даже эфирную сетку многие скрывали до последнего – опасались так называемого контрпрограммирования, когда конкуренты запускают в одно и тоже время аналогичные проекты.

Первый канал: возвращение "Шерлока"



На первой кнопке сделал ставку на проверенную зрительскими рейтингами классику. Во время январских каникул тут покажут все выпуски фильма "Один дома", вспомнят про лучшие номера из разных сезонов проекта "Ледниковый период".

А главное – представят первую серию четвертого сезона сериала "Шерлок". Причем покажут ее одновременно с Великобританией. Разница во времени в начале показа британским телеканалом BBC-1и эфиром на Первом составит всего 1 минуту. Действие ленты в ленте будет разворачиваться в последних годах XIX века. Согласно инсайдерской информации, этот сезон должен будет лучше раскрыть линию непростых взаимоотношений между братьями Холмс, рассказать об их взрослении и воспитании. Поговаривают и о том, что у Шерлока с Майкрофтом есть третий брат, которого также не обойдут вниманием.

"Россия": песни для Розенбаума

Качество юмора в стране хорошо известно. Его хотя все ругают, но артистов легкого жанра становится только больше. Все они соберутся в большом концерте "Юмор года". Покажут здесь и запись юбилейного концерта Александра Розенбаума. Поздравить мэтра с 65-летием придут Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Григорий Лепс, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Владимир Винокур, Александр Маршал, Любовь Успенская, Михаил Шуфутинский, Елена Ваенга, Диана Арбенина.

НТВ: Носков после "Стройки"

Со 2 января здесь начнут показывать комединый сериал "Стройка". В нем супруги Катя и Максим Морозовы пройдут испытание строительством общего дома. Желая сэкономить, молодая семья пытаются идти наперекор известной поговорке. Они будут тщетно искать хороших рабочих, покупать окна по акции, а потом пытаться их продать, самостоятельно разбираться в тонкостях прокладки труб, а в итоге платить больше.

А 3 января в эфире – концерт, приуроченный к 60-тилетию Николая Носкова. Специальные гости вечера – хор Сретенского монастыря и певец Ivan. 4 января – еще один юбилейный вечер. Алексей Кортнев и Камиль Ларин отметят "Два по пятьдесят". Друзья юбиляров "Несчастный случай" и "Квартет И", "Би 2" и Михаил Ефремов, Татьяна Лазарева, Диана Арбенина и Ирина Богушевская, Владислав Пельш и "УмаТурман", Нонна Гришаева и Андрей Макаревич позаботились о неожиданных сюрпризах.

Культура: вечная "нетленка"

Вечером 1 января в эфир выйдет программа "Огонек. Нетленка". Телезрители увидят лучшие праздничные выпуски "Огоньков" в период с 1962 по 1991 год. И снова окажется, что песни в исполнении Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Муслима Магомаева, Ларисы Мондрус, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Дина Рида, Татьяны Шмыги останутся на все времена.

В 2 января в эфире – новогодний выпуск передачи "Романтика романса". Прозвучат арии из оперетт, а также песни из любимых кинофильмов, телефильмов и мюзиклов. Гостями этого выпуска станут композитор Максим Дунаевский, актеры Дмитрий Харатьян, Екатерина Гусева, Евгений Дятлов, Валерия Ланская, Наталья Быстрова, Дмитрий Ермак и легендарный ансамбль "Песняры".

СТС: новая "Стерва"

Cразу после новогодних праздников на телеканале стартует звездный проект "Вы все меня бесите", ранее известный как "Стерва". Виктория Исакова, Евгений Цыганов, Юрий Чурсин, Павел Майков расскажут о закулисье и страстях, которые бушуют в популярной городской газете. Светлана Ходченкова исполнит роль своенравной журналистки Сони Багрецовой, которая ненавидит всех вокруг, но стоит ей выпить, как она превращается в компанейского человека. Чтобы достоверно показать опьянение на экране, перед появлением в кадре актриса несколько раз крутилась волчком. Также она читала специальной литературой по психологии, изучала статьи в интернете и смотрела видеоролики.

ТНТ

16 и 17 сезоны проекта "Битва экстрасенсов" стали одними из самых истории шоу. Потому с 3 по 6 января у зрителей есть возможность еще раз перенестись на место событий и вместе с экстрасенсами пройти коварные испытания. Обладатели паранормальных способностей найдут всех пропавших без вести и помогут очистить помещения от злых духов.