Идеи подарков на Новый год

Что подарить своим близким – самая острая тема последних дней декабря. Глаза разбегаются, ведь вокруг так много всевозможных презентов: дорогих и не очень, больших и маленьких, нужных и сущих безделушек. Чтобы не заблудиться в океане вариантов, Dni.Ru публикуют свои идеи для новогодних подарков.

Для любимой

Сертификат в СПА, от 5000 рублей

Побаловать любимую женщину можно, подарив ей посещение Amnis Spa в отеле Four Seasons Hotel Moscow. Сертификаты можно купить как на определенную сумму, так и на любую процедуру, представленную в спа-меню.

Кстати, до 1 февраля здесь действует специальное предложение: дневное посещение спа, которое подразумевает доступ во все спа-зоны (хамам, бассейн и фитнес), обычно доступные только для гостей отеля. Стоимость посещения – 8 000 рублей, а для тех, кто бронирует любую процедуру – 5 000 рублей.

Красная сумочка, от 4500 рублей



Главный цвет наступающего года Огненного Петуха конечно же красный. Отличный недорогой вариант можно найти в бутике нового российского бренда сумок и аксессуаров Maisonque. Его первая осенне-зимняя коллекция состоит из порядка 60 ключевых моделей сумок для любого случая, каждая из которых будет полностью отвечать любым женским запросам.

Сумки выполнены в гамме глубоких природных оттенков, подходящих к любому дресс-коду. А уникальная технология обработки кожи увеличивает срок службы изделий Maisonque, вне зависимости от погодных условий и температурных перепадов.

Для любимого

Спортивные наушники Jabra Sport, от 9990 рублей

В современном мире мужчине очень важно сохранять себя в отличной форме. В этом ему могут помочь спортивные наушники Jabra. Они не только обеспечивают хорошее звучание, но и включают в себя ряд спортивных опций. Например, измеряют частоту пульса через внутреннее ухо, способны планировать, отслеживать и оценивать результаты.

Ими легко управлять прямо на бегу, они имеют повышенную прочность и износостойкость, способную противостоять падениям, грязи, воздействиям температуры и влаги.

Мачете с гравировкой, от 7400 рублей

Это суровый мужской подарок, который можно персонализировать, нанеся на него какую-либо памятную надпись. Мачете поможет в походе, на рыбалке или даче, решая целый спектр бытовых задач.

В любом случае приятно иметь у себя в арсенале свое собственное, именное "оружие", которое, кроме того, еще и может приносить вполне мирную пользу.

Для сына



Очки виртуальной реальности Smarterra VR3, от 1990 рублей

Виртуальная реальность уверенно входит в нашу жизнь. Получить эффект полного погружения в трехмерные игры, видео и специальные приложения можно при помощи специальных гаджетов-очков, но это совсем не значит, что они должны стоить дорого.

Smarterra VR3 имеет доступную цену, и при этом обеспечивает высокое качество изображения и удобство в использовании.

Внешний аккумулятор HIPER EP6600 Grafiti, от 1690 рублей



Молодым людям так важно всегда находиться в сети, иметь доступ к информации, всегда быть в курсе последних событий. Даже когда розетки нет под рукой, поддержать работу гаджета поможет внешний аккумулятор HIPER. Это устройство, которое позволит в любой момент подзарядить смартфон, планшет или аксессуар.

Емкость аккумулятора 6600 mAh. При этом устройство имеет яркий молодежный дизайн: корпус разукрашен граффити, а индикатор уровня заряда оформлен в виде кошачьих глаз, которые "закрываются" при расходе энергии, открываются и светятся после подзарядки.

Для дочери

Планшет Samsung Galaxy, от 18990 рублей

В наш бурный век так важно всегда быть в курсе событий, быстры и легко получать нужную информацию.

Большой 9,7-дюймовый планшет Samsung Galaxy – это хороший помощник в этом деле, который к тому же имеет достойное соотношение цены и качества. Девайс имеет тонкий и легкий корпус, достойную мощность. Отлично подойдет для развлечений и учебы.

Для друзей



Подарочный сертификат на оплату путешествия, от 1000 рублей



Для тех, кто не мыслит своей жизни без приключений, отличным подарком станет сертификат OneTwoTrip, с помощью которого можно спланировать путешествие мечты. Номинал сертификата варьируется от 1 000 до 150 000 рублей.

Получатель подарка сможет самостоятельно спланировать свое путешествие, выбирая интересный для себя маршрут: а это номера в 1 000 000 отелей, хостелов или апартаментов и авиабилеты 800 авиакомпаний, которые представлены на сайте онлайн-сервиса. Подарить мечту гораздо ценнее, чем банальный "материальный" подарок.

Для любовницы

Сертификат в Центр сексуального образования Secrets, 2000 рублей

"Прокачать" навыки в искусстве любви и взаимоотношений поможет подарочный сертификат центра сексуального образования Secrets. В преддверии новогодних праздников здесь действует специальное предложение, и сертификат можно купить за 2000 рублей (вместо 4500 рублей).

Он позволяет пройти любой из существующих тренингов: по психологии, отношениям, женскому здоровью и сексуальному мастерству.

Массажная свеча с феромонами, 2123 рублей



Самые яркие минуты в романтических отношениях – уметь доставить партнеру чувственное наслаждение. Soy Candle Forbidden Fruit – это особая массажная свеча с феромонами из коллекции Love In Luxury. Она состоит из масла сои, кокоса, абрикоса, жожоба, каритэ и экстракта алое. В процессе горения свеча источает нежный фруктовый аромат, который сочетает в себе сладкий нектарин и ягоды, с нотками фрезии.

Свеча тает при температуре, которая всего на 2 градуса выше температуры человеческого тела, а это значит, что получившееся масло можно смело использовать для массажа, который надолго запомнится вашей половинке.

Для бойфренда



Плед с рукавами, от 3499 рублей

Это необычный теплый плед, в который можно уютно закутаться, когда за окном метель и вьюга.

Отличное решение для тех, кто, например, любит посидеть с книгой или ноутбуком, комфортно усевшись на диване, а, быть может, и просто выпить чашечку кофе на дачной веранде. Можно даже попробовать сделать это вдвоем для лучшего согревающего эффекта.

Для начальника



Камень в кожаном чехле, 85 долларов

Что подарить человеку, у которого, казалось бы, есть все? Для этого компания Made Solid придумала "дизайнерские" камни в кожаном чехле. Их создатель, художник Питер Максвелл, говорит, что это очень полезный и универсальный предмет, который может служить декоративным элементом или ограничителям для дверей.

Ваш начальник сможет элегантно и со вкусом "придавить" пачку документов, и, возможно, оценит ваше остроумие.