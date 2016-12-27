Традиционное застолье с "советским" набором продуктов у россиян остается самым популярным
Идеи подарков на Новый год
Для любимой
Сертификат в СПА, от 5000 рублей
Побаловать любимую женщину можно, подарив ей посещение Amnis Spa в отеле Four Seasons Hotel Moscow. Сертификаты можно купить как на определенную сумму, так и на любую процедуру, представленную в спа-меню.
Кстати, до 1 февраля здесь действует специальное предложение: дневное посещение спа, которое подразумевает доступ во все спа-зоны (хамам, бассейн и фитнес), обычно доступные только для гостей отеля. Стоимость посещения – 8 000 рублей, а для тех, кто бронирует любую процедуру – 5 000 рублей.
Красная сумочка, от 4500 рублей
Главный цвет наступающего года Огненного Петуха конечно же красный. Отличный недорогой вариант можно найти в бутике нового российского бренда сумок и аксессуаров Maisonque. Его первая осенне-зимняя коллекция состоит из порядка 60 ключевых моделей сумок для любого случая, каждая из которых будет полностью отвечать любым женским запросам.
Сумки выполнены в гамме глубоких природных оттенков, подходящих к любому дресс-коду. А уникальная технология обработки кожи увеличивает срок службы изделий Maisonque, вне зависимости от погодных условий и температурных перепадов.
Для любимого
Спортивные наушники Jabra Sport, от 9990 рублей
В современном мире мужчине очень важно сохранять себя в отличной форме. В этом ему могут помочь спортивные наушники Jabra. Они не только обеспечивают хорошее звучание, но и включают в себя ряд спортивных опций. Например, измеряют частоту пульса через внутреннее ухо, способны планировать, отслеживать и оценивать результаты.
Ими легко управлять прямо на бегу, они имеют повышенную прочность и износостойкость, способную противостоять падениям, грязи, воздействиям температуры и влаги.
Мачете с гравировкой, от 7400 рублей
Это суровый мужской подарок, который можно персонализировать, нанеся на него какую-либо памятную надпись. Мачете поможет в походе, на рыбалке или даче, решая целый спектр бытовых задач.
В любом случае приятно иметь у себя в арсенале свое собственное, именное "оружие", которое, кроме того, еще и может приносить вполне мирную пользу.
Для сына
Очки виртуальной реальности Smarterra VR3, от 1990 рублей
Виртуальная реальность уверенно входит в нашу жизнь. Получить эффект полного погружения в трехмерные игры, видео и специальные приложения можно при помощи специальных гаджетов-очков, но это совсем не значит, что они должны стоить дорого.
Smarterra VR3 имеет доступную цену, и при этом обеспечивает высокое качество изображения и удобство в использовании.
Внешний аккумулятор HIPER EP6600 Grafiti, от 1690 рублей
Молодым людям так важно всегда находиться в сети, иметь доступ к информации, всегда быть в курсе последних событий. Даже когда розетки нет под рукой, поддержать работу гаджета поможет внешний аккумулятор HIPER. Это устройство, которое позволит в любой момент подзарядить смартфон, планшет или аксессуар.
Емкость аккумулятора 6600 mAh. При этом устройство имеет яркий молодежный дизайн: корпус разукрашен граффити, а индикатор уровня заряда оформлен в виде кошачьих глаз, которые "закрываются" при расходе энергии, открываются и светятся после подзарядки.
Для дочери
Планшет Samsung Galaxy, от 18990 рублей
В наш бурный век так важно всегда быть в курсе событий, быстры и легко получать нужную информацию.
Большой 9,7-дюймовый планшет Samsung Galaxy – это хороший помощник в этом деле, который к тому же имеет достойное соотношение цены и качества. Девайс имеет тонкий и легкий корпус, достойную мощность. Отлично подойдет для развлечений и учебы.
Для друзей
Подарочный сертификат на оплату путешествия, от 1000 рублей
Для тех, кто не мыслит своей жизни без приключений, отличным подарком станет сертификат OneTwoTrip, с помощью которого можно спланировать путешествие мечты. Номинал сертификата варьируется от 1 000 до 150 000 рублей.
Получатель подарка сможет самостоятельно спланировать свое путешествие, выбирая интересный для себя маршрут: а это номера в 1 000 000 отелей, хостелов или апартаментов и авиабилеты 800 авиакомпаний, которые представлены на сайте онлайн-сервиса. Подарить мечту гораздо ценнее, чем банальный "материальный" подарок.
Для любовницы
Сертификат в Центр сексуального образования Secrets, 2000 рублей
"Прокачать" навыки в искусстве любви и взаимоотношений поможет подарочный сертификат центра сексуального образования Secrets. В преддверии новогодних праздников здесь действует специальное предложение, и сертификат можно купить за 2000 рублей (вместо 4500 рублей).
Он позволяет пройти любой из существующих тренингов: по психологии, отношениям, женскому здоровью и сексуальному мастерству.
Массажная свеча с феромонами, 2123 рублей
Самые яркие минуты в романтических отношениях – уметь доставить партнеру чувственное наслаждение. Soy Candle Forbidden Fruit – это особая массажная свеча с феромонами из коллекции Love In Luxury. Она состоит из масла сои, кокоса, абрикоса, жожоба, каритэ и экстракта алое. В процессе горения свеча источает нежный фруктовый аромат, который сочетает в себе сладкий нектарин и ягоды, с нотками фрезии.
Свеча тает при температуре, которая всего на 2 градуса выше температуры человеческого тела, а это значит, что получившееся масло можно смело использовать для массажа, который надолго запомнится вашей половинке.
Для бойфренда
Плед с рукавами, от 3499 рублей
Это необычный теплый плед, в который можно уютно закутаться, когда за окном метель и вьюга.
Отличное решение для тех, кто, например, любит посидеть с книгой или ноутбуком, комфортно усевшись на диване, а, быть может, и просто выпить чашечку кофе на дачной веранде. Можно даже попробовать сделать это вдвоем для лучшего согревающего эффекта.
Для начальника
Камень в кожаном чехле, 85 долларов
Что подарить человеку, у которого, казалось бы, есть все? Для этого компания Made Solid придумала "дизайнерские" камни в кожаном чехле. Их создатель, художник Питер Максвелл, говорит, что это очень полезный и универсальный предмет, который может служить декоративным элементом или ограничителям для дверей.
Ваш начальник сможет элегантно и со вкусом "придавить" пачку документов, и, возможно, оценит ваше остроумие.
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