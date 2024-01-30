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Вторник 30 января

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О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина

О любви с нежностью: 6 книг ко Дню святого Валентина
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Издательство ЭКСМО поделилось подборкой книг ко Дню святого Валентина специально для читателей "Дни.ру".

Дж. Уайлдер. Правило номер 5, 18+

Первая часть чувственной серии романов о хоккеистах «Нарушители правил» от автора бестселлеров Дж. Уайлдер! Истории, которым по силам растопить лед!

Моя жизнь была распланирована "от" и "до" … до тех пор, пока я не встретила хоккеиста, одержимого желанием нарушить все мои запреты. Пять простых правил общения с противоположным полом помогают мне держать ситуацию под контролем. Чтобы получить стажировку мечты, я должна хорошо учиться. И ничто не способно мне помешать… Даже хоккеист с ясными серыми глазами и телом, от которого невозможно отвести взгляд. Я была уверена в этом. Пока Джекс не выиграл пари и одним поцелуем не заставил меня забыть о собственных принципах…


Мехтап Фырат. Полярная звезда (#1), 18+

Если смотреть на Полярную звезду не глазами, а сердцем, то она точно приведет тебя к заветной цели. Эту историю я услышала, когда мне было десять. Я не знаю своих родителей, так как всю жизнь провела в детском доме. Зато там я встретила свою лучшую подругу Сенем. Мы стали почти сестрами и коротали дни, наслаждаясь обществом друг друга. Но однажды нас с Сенем решили удочерить, и жизнь разделилась на до и после. Новый дом, колледж, сплетни сверстников. Все как в сериалах, которые мы смотрели с Сенем. Самый привлекательный и популярный парень, Демир, почему-то начинает оказывать мне знаки внимания. Самое ужасное, что я тоже начинаю проникаться к нему чувствами… Но нельзя даже думать об этом, потому что Демир нравится Сенем. А самый главный мой страх – это потерять лучшую подругу. И только полярная звезда может указать правильный путь…


Л. Дж. Шэн. Бессердечные изгои. Безжалостный соперник (#1), 18+

Кристиан прославился как самый безжалостный адвокат в Нью-Йорке. У самодостаточного миллионера осталась только одна цель: отомстить магнату Конраду Роту, который разрушил его жизнь. Когда-то давно Кристиан поцеловал его дочь Арью. За это Конрад отправил парня в интернат, чтобы тот держался от них подальше. Когда на Конрада обрушивается серьезное обвинение, Кристиан видит в этом свой шанс. Но на его пути стоит Арья, яростно защищающая своего отца. Она не знает, что Кристиан — тот самый мальчик из детства. А он так и не смог ее забыть. Когда эти двое оказываются по разные стороны баррикад, между ними вспыхивают старые чувства. И Кристиан должен сделать выбор: месть или любовь?


Л. Дж. Шэн. Бессердечные изгои. Падший враг (#2), 18+


Пытаясь оправиться после смерти невесты, Арсен знакомится с Уиннифред, актрисой, которая после череды неудач получает желанное место в труппе его театра… и которая знает о его покойной невесте то, чего не знает никто другой. Однако есть маленькая проблема. Они на дух друг друга не переносят. За кулисами театра Уинни начинает влюбляться в страстного миллиардера. Она ценит его остроумие и необычную увлеченность астрономией, а Арсен, каким бы пресыщенным он ни был, уважает своевольный характер Уинни. Трагедия и предательство сводят их. Но смогут ли они удержать Арсена и Уиннифред вместе или же лишь разожгут их желание?


Ники Сью. Первые чувства. Пепел (#1), 16+

Многообещающий любовный роман от автора молодежной прозы Ники Сью! Более 1,5 миллиона прочтений на Литнет! Роман о первой любви, тайнах, дружбе и предательстве в школьных декорациях. История любви тихони-отличницы и красавчика баскетболиста придется по душе фанатам Анны Джейн, Аси Лавринович и Лены Сокол! Для всех, кто любит троп от ненависти до любви, а также драму вперемешку с нежными и трогательными сценами!

Рита и Витя дружили с детства, проводили много времени вместе, а их родители планировали совместный бизнес. Но однажды все изменилось. Рита предала их дружбу. Прекратила общение и перестала выходить на связь. Витя был потерян, зол и отказывался верить в происходящее.

Спустя годы рана затянулась. В жизни Вити вновь появились яркие краски. Он стал заниматься баскетболом и начал встречаться с самой популярной девушкой в школе. Но кто бы мог подумать, что на пороге выпускного года подруга детства вновь ворвется в его жизнь? Теперь Витя готов пойти на все, чтобы заставить Риту пожалеть о том, что она отказалась от него...


Ники Сью. Первые чувства. Искры снега (#2), 16+

Их история закончилась на выпускном. Любовь растворилась, оставив после себя лишь пепел. С тех пор прошло три года. Рита вырвалась из-под гнета родителей, обрела уверенность в себе, у нее появился лучший друг. Жизнь Вити тоже не стояла на месте. Он стал помогать отцу на работе, нашел очаровательную спутницу и, казалось, забыл о предательстве Риты. Но одним декабрьским днем все перевернулось: Витя вновь ее увидел. Свою подругу детства. Девушку, растоптавшую его чувства несколько лет назад. Кажется, у Риты есть большой секрет, о котором юноша даже не подозревал. Сможет ли Витя узнать, что произошло в тот роковой выпускной вечер? Примет ли тяжелую правду, положившую конец романтическим отношениям? И есть ли у их истории шанс на счастливый финал?

30 января 2024, 21:23
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Фоторепортаж

7 добрых историй о любви к 14 февраля

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