"Среднестатистическая девчонка": Солнцев высказался о заявившей о чипировании людей Боне

Шоумен ответил подписчикам в своем ютуб-канале на часто задаваемый вопрос о Виктории Боне. Пользователи Сети интересуются, почему модель увлеклась конспирологическими теориями.

Рустам Солнцев записал видео из центра столицы, где прогуливался с собакой. Он отметил, что не нарушает режим самоизоляции и выходит на улицу только для разрешенных целей: походов в магазин и выгула питомца.

Говоря о Виктории Боне, блогер отметил, что слова экс-участницы "Дома-2" не стоит воспринимать всерьез. "Она довольно среднестатистическая девчонка, за это ее и любят", – заявил шоумен.

По его мнению, не нужно искать ответов на вопрос о том, зачем модель говорит о чипировании. Рустам Солнцев отметил, что Виктория Боня всего лишь обычный человек с небольшим набором знаний, перепуганный сложившейся из-за коронавируса ситуацией.

Также блогер напомнил, что подобные заявления делает и теннисист Марат Сафин. "Я Боню люблю не смотря ни на что", – подытожил Рустам Солнцев.

Напомним, ранее Виктория Боня опубликовала на своей странице в соцсети подборку материалов о том, почему опасны 5G-вышки, кто придумал коронавирус и как спастись от чипирования. Эти посты вызвали резонанс. Многие обвинили Викторию Боню в увлечении конспирологическими теориями.

