Toyota Fortuner: фортуна нужной стороной

Fortuner берет начало в Таиланде. Именно таиландским отделением Toyota Motor была разработана эта модель. Семь посадочных мест, надежное шасси на базе Toyota Hilux и максимальная простота – гарантия того, что поездка по проселочным дорогам, лесу или пляжу не закончится ремонтом.



Давайте посмотрим на цифры и факты.



Toyota Fortuner Цена, руб. 2 853 000 Цена в минимальной конфигурации, руб. 1 999 999 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 2755 / 177 Привод задний / полный Разгон 0-100, сек. 12,8 Смешанный расход (на сайте/тест-драйв), л/100 км 8,6 / 14,1 Снаряженная масса, кг 2215 Длина/ширина/высота, мм 4795/1855/1835 Дорожный просвет, мм 225 Объем багажника, л. 200

В топовой комплектации "Престиж" автомобиль обзавелся кожаным салоном, светодиодными фарами, АКПП, мультимедийной системой с огромным тачскрином и кучей электроники, призванной сделать жизнь водителя проще и безопаснее.

К слову о салоне. Сделан он в лучший "тойотовских" традициях. Крупно, весомо и слегка консервативно.

В середине торпедо – консоль с мультимедийным дисплеем, климат-контролем и управлением подключаемым полным приводом (в самом низу). Тот факт, что Fortuner дешевле автомобилей линейки Land Cruiser, ощущается в некоторых деталях.

А вот приборная панель везде практически одинаковая. Хотя что нового тут можно придумать? Разве сделать ее сплошным экраном, но я таких пока у Toyota не видел. Жаль.

В движении Fortuner показал себя необычайно резвым для своих размеров, а злобные пробуксовки на заднем приводе приводили моих пассажиров в восторг. Ну как... Кричат, хватаются за поручень, просят остановиться и выпустить – значит, восторг!

Посадка и обзор замечательные, хотя с такими размерами и массой обзор – не самая важная вещь. Слепота носорога – проблема окружающих, да? А если серьезно, в тепле и комфорте под мерное покачивание рамного внедорожника можно уснуть. А? Что? Я водитель?! Ладно, потерпим.

Если и спать в этой машине, то сзади. Человек моей комплекции (а это примерно 170 сантиметров) может лечь на заднем сиденье, практически полностью выпрямившись. Здорово? Даже сидя можно вытянуть ноги, не потревожив пассажиров впереди.

Возможно, именно поэтому то, что находится в багажнике, сиденьями можно назвать номинально. Я не представляю человека, ноги которого здесь поместятся.

Гитара при поднятых "запасных" сиденьях помещается в багажнике отлично. Что и требовалось доказать.

Рамные автомобили часто бывают жесткими, однако здесь все наоборот. Fortuner для рамника мягок необычайно.

Акустика от JBL прекрасна. Будучи знакомым с этой системой не понаслышке, я сделал прогноз, который оправдался на все 100. Боже упаси прибавлять верх или середину – только низ, если недостаточно качает. И отключите 3D-звук. Он заостряет верхние частоты, из-за которых любой трек звучит пискляво и неприятно.

Недавно я был в салоне Mercedes и видел, за сколько там продают Smart-Brabus. Без малого два миллиона рублей. Поставив на весы (не на настоящие, конечно же) Fortuner и Smart-Brabus, предложу читателю сделать вывод и купить себе машину по вкусу.

Я бы рассматривал Fortuner как более бюджетную альтернативу "крузакам" в начальной комплектации. А что бы выбрали вы?