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Зимнее меню для похудения

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Юлия Энхель

Юлия Энхель блогер

 Эксперт по красоте и здоровью.
За зиму мы всегда набираем пару-тройку лишних килограммов. В нашей стране совсем недавно закончили отмечать "сытные и высококалорийные праздники" – Новый год, Рождество, Старый Новый год, Крещение, а сейчас настало самое время брать себя в руки и активно готовить тело к теплому сезону. Как? Залог любого похудения – правильное и здоровое питание. 
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Предлагаю два варианта сбалансированного зимнего меню для похудения (около 1100 ккал).

Меню # 1

Завтрак: одно вареное яйцо, кусочек ржаного хлеба, листья зеленого салата, один сладкий перец, кофе/чай без молока и сахара;

Перекус №1: половинка грейпфрута, 20 граммов грецких орехов;

Обед: 100 граммов отварной гречки в готовом виде, 100 граммов постного мяса, 150 граммов листьев салата и зелени, заправленных одной ложкой оливкового масла, 100 граммов брокколи+цветной капусты на пару;

Перекус №2: смузи из полстакана ягод;

Ужин: порция морского окуня и овощи на пару, один ржаной хлебец, зелень.

Меню #2

Завтрак: 150 граммов овсяной каши на воде с одним тертым яблоком и корицей или с замороженными ягодами; чай/кафе без сахара и молока;

Перекус №1: две морковки, порезанные соломкой – вместо чипсов;

Обед: порция овощного супа на нежирном бульоне, небольшая порция отварной курицы или индейки;

Перекус №2: полстакана ягод;

Ужин: небольшая порция лосося на пару, 150 граммов теплых овощей (морковь, брокколи, цветная, брюссельская капуста), заправленных ложкой растительного масла.

Если жизни не представляете без сладкого, утром разрешается добавить маленькую дольку черного шоколада. И не забывайте пить воду. Особенно эффективна в период похудения водородная вода. Она безопасно очистит организм от шлаков, повысит жизненный тонус и подарит дополнительную энергию. И помните: весна ближе, чем нам кажется!

2 февраля 2018, 12:29

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