Россия унижает МОК в Швейцарии

Журналисты и пользователи соцсетей соревнуются в конспирологии, пытаясь ответить на вопрос: какими страшными угрозами или подкупом Владимир Путин заставил арбитраж в Лозанне встать на сторону российских спортсменов? Это абсолютно неправильная постановка вопроса. Никакого специального "путинского шантажа" там не было, да он и не нужен был.



Нужно было просто наконец-то сделать то, что все нормальные специалисты предлагали с самого начала и то, что изначально хотели сделать многие спортивные федерации и их высокие покровители из политических и деловых кругов. Нужно было чтобы за дело взялись те люди, которым плевать на мнение международной общественности и сохранение личных дружеских отношений с высокими чинами МОК.

Если говорить с солдатской прямотой, то как только от вопроса были негласно отстранены чиновники и за дело взялись специалисты-практики, то всё встало на свои места и начало работать. А секрет правильного решения спортивного арбитража в Лозанне простой. Дело в том, что спортивный арбитраж в Лозанне – это не только ключевой элемент организационной инфраструктуры международного спорта, но еще и важный элемент швейцарской судебной системы. Чтобы понять насколько это важно, достаточно упомянуть что конечной инстанцией для рассмотрения всех апелляций по поводу решений спортивного арбитража в Лозанне является Федеральный суд Швейцарии – то есть высший судебный орган Швейцарской Конфедерации. Помимо этого нужно понимать, что швейцарский спортивный арбитраж не получает ни копейки из швейцарского бюджета и что это по сути частный бизнес. Да, бизнес, потому что этот арбитраж рассматривает сотни (еще раз – сотни!) спортивных дел в год. На суд работают в качестве судей-арбитров более 300 юристов узкого профиля из многих стран мира и работа каждого из них стоит очень дорого, примерно 540 долларов в час. Они разбирают конфликты, связанные со спортивными контрактами на как минимум десятки миллионы долларов, а в серьезных случаях цена вопроса может доходить и до сотен миллионов долларов. И это только за одно дело. Вся бизнес-модель лозаннского арбитража строится на том, что его решениям можно доверять, и что они будут при любых обстоятельствах более-менее справедливыми.

И вот теперь представьте себе что лежало на чашах весов! С одной стороны: интересы самого суда и судей, которые знают, что если они примут проамериканское и несправедливое решение, то их репутация и их бизнес, построенный на том, что они честно решают сложные вопросы, будут уничтожены моментально, потому что все знают, что доклад Макларена – это с юридической точки зрения ничтожная хрень. На эту чашу весов нужно добавить репутацию швейцарской судебной системы, которая бы тоже понесла очень серьезный ущерб. А на другой чаше весов лежало давление от Госдепа, МОК, всех международных СМИ и уверенность в том, что судей лозаннского арбитража объявят агентами Путина. Арбитраж подумал и принял правильное решение, от которого вся мировая пресса просто взвыла. И этот результат показывает, что те, кто еще после безобразия в Рио требовал, чтобы мы немедленно судились с МОК, были правы на 100%.

Вот, что об этом пишут западные СМИ, например BBC, для которого решение суда стало настоящим шоком. Заголовок: "Мнение члена МОК: Решение арбитража по России – трусливое и бесхребетное". В интервью BBC британский член МОК Адам Пенгилли заявил: "Это безнадежный день и черный день для спорта, когда мошенникам и ворам дали триумф". Сколько надрыва, а? А ведь мы только начали! В качестве задачи-максимум для наших адвокатов нужно поставить если не доведение до инфаркта некоторых членов МОК, то хотя бы доведение до банкротства самого МОК, хотя и ВАДА было бы неплохо зацепить в этом деле.

А теперь я вам расскажу одну важную деталь, которая показывает ту степень унижения, которой были подвергнуты американские марионетки из МОК. По процедуре рассмотрения иска, каждая сторона выбирает из списка свободных судей по одному судье. Потом эти судьи договариваются между собой, чтобы выбрать третьего судью, который становится председателем. Вполне справедливая процедура. Так вот, решение в пользу наших спортсменов было принято единогласно! То есть даже судья, которого выбрали МОК и ВАДА встал на сторону России! Представьте себе какая должна быть сила российских аргументов и насколько юридически беспомощной и жалкой должна быть позиция МОК и ВАДА, чтобы они проиграли иск со счетом 0:3?

Понятно, что МОК будет подавать апелляцию, но вот это 0:3 показывает, что юридическая позиция у МОК очень слабая и дело явно не в том, что у них адвокаты слабые, а в том что вся их аргументация строится на показаниях придурка, как выразился Владимир Путин. Я не исключаю, что на самом деле апелляция нужна МОК просто для того, чтобы затянуть процесс и иметь хоть какое-то оправдание, чтобы не допустить на игры тех российских спортсменов, которых арбитраж восстановил в правах. Вполне возможно, что МОК дойдет с апелляцией до Федерального суда Швейцарии и, если совсем честно, я даже хочу, чтобы они это сделали.

Федеральный суд будет стоять перед дилеммой: прогнуться перед американцами и похерить всю репутацию и привлекательность швейцарского правосудия или встать на сторону России. Есть все шансы, что федеральный суд сделает правильный выбор хотя бы потому что это выгодно Швейцарии, как стране. И вот после этого финального решения я очень надеюсь, что наши федерации и наши спортсмены пойдут в судебном порядке добиваться компенсации морального и материального ущерба. А насчет участия в предстоящих играх жалко конечно, что наша государственная машина очухалась так поздно, но с этим уже ничего не поделаешь. Однако, я всегда говорю что у наших западных партнеров сердце, душа, совесть и главная болевая точка расположена в их кошельке, и вот по кошельку их и нужно бить. И если гимн России в Пхенчхане под запретом, то пусть вместо него звучит зубной скрежет американских журналистов и плач функционеров МОК, которые мысленно подсчитывают сколько денег они потеряют из-за какого-то придурка.