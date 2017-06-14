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Как научиться реализовывать мечты

Фото: GLOBAL LOOK press/Vladimir Godnik
Ольга Юрковская

Ольга Юрковская блогер

 Психолог, владелец консалтинговой компании Olga Yurkovskaya Consultancies FZE.
Помните старые рекламные ролики тренажеров, в которых нам обещали простое решение любой задачи? Делай нехитрые "па" и похудеешь везде, где можно, здоровью космонавты позавидуют, и тратить на чудеса преображения много времени не придется – пятнадцать минут в день и все. Если бы чудеса происходили так легко…
прочитано 375 раз

Но, если упражнение-универсал еще не изобрели, то психологическое упражнение "сто-в-одном" существует и отлично работает. Проверим на вас?

Выполняя его, вы можете:

  • разгрести кучу дел, которые никак не выполняются годами;
  • освободить себя от перманентного чувства вины;
  • перестать терять массу времени на ненужные дела и покупать кучу ненужных вещей;
  • избавиться от разочарований и обид на людей;
  • быстро решить, что вам бесспорно нужно делать;
  • добиться успеха.

Выполняется задание следующим образом: выпишите все-все-все цели, задачи, проблемы, планы, мечтания. Составьте огромный, гигантский список всего, что вы хотите, давно планировали сделать, о чем вы мечтаете и даже то, что кажется полной глупостью, но при наличии внезапно материализовавшейся феи-крестной вы бы попросили шепотом на ушко. Чем больше пунктов запишете, тем грандиозней получите результат.

Затем попросите поупражняться с вами близкого человека, желательно с неограниченным запасом внимания и любопытства и хотя бы получасом времени (а лучше парой часов) для неспешного ведения переговоров. Вы озвучиваете "хотелку" из списка. Подруга задает вопрос: "Зачем?" – плюс повторяет вашу последнюю фразу. Например:

– Хочу новую помаду.

– Зачем?

– Чтобы губы выглядели красиво, сексуально.

– Зачем тебе, чтобы губы выглядели красиво, сексуально?

– Чтобы выглядеть роковой женщиной.

– Зачем тебе выглядеть роковой женщиной?

С помощью вопросов мы выясняем, что помада и все за ней следующее, нужно, чтобы понравиться, скажем, коллеге, который уже месяц как не обращает никакого внимания на страдающую от безответной любви барышню.

Доиграться можно и до того, что выяснится: не принципиален вам именно этот коллега, вам нужен любой обаятельный и состоятельный мужчина. С которым и в сексе хорошо, и замуж выйти мама одобрит. И, возможно, не помаду вам надо идеальную искать, а место концентрированного гнездования потенциальных женихов.

Выяснив это, вы благополучно избавляетесь от желания вцепиться в спасительную помаду. Не злитесь на коллегу за невнимание. Не корите себя, что глупо потратили половину выходных на поиски "идеального оттенка". И, более того, идете в правильном направлении поисков более "глазастого" и внимательного партнера.

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker

Я точно так же в семнадцать лет хотела стать мастером спорта по шахматам и не понимала, откуда у меня такое стремление. Потом уже, став взрослой, я сообразила, что шахматная карьера ассоциировалась для меня с международными турнирами, поездками, приключениями. Так сейчас я могу позволить себе путешествовать без шахматной доски. Оказалось, что не обязателен турнир по шахматам, чтобы съездить, скажем, в Чехию. Я осознала, что год напряженной работы, тренировок и соревнований мне для этого точно не нужен. Можно просто заработать денег, купить билеты, нанять местного гида и гулять по Праге.

Если вы хотите понравиться незнакомому обаятельному и состоятельному мужчине, одна помада не поможет. Полезней зарегистрироваться на сайте знакомств, а не рассматривать с тоской объявления пластических хирургов и думать, когда получится накопить на пару операций. Вполне возможно, среди очаровательных и состоятельных мужчин найдутся претенденты, которым ваша внешность будет мила без дорогого тюнинга.

Когда вы понимаете, что настоящая цель, к которой вы стремитесь, отличается от вашего желания, вписанного в список, смело вычеркивайте его из числа хотелок и обязательно вслух произносите: "Я отказываюсь от этого желания – оно мне уже не нужно", – и вскоре ваш список станет в разы меньше. А главное, у вас исчезнет чувство вины за множество не сделанных дел.

Ищите максимально быстрые и легкие способы достижения ваших истинных целей – и вы сэкономите массу времени, усилий и денег. Перепишите все свои планы и задачи: сперва найдите ключевое "зачем", а потом решайте, "как".

14 июня 2017, 13:57

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