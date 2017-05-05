Сколько стоит безопасность пассажиров

Вопросу транспортной безопасности российские власти уделяют достаточно внимания. Поэтому безопасность в общественном транспорте сейчас на должном уровне и противоправных действий совершается меньше.

В России средняя стоимость проезда в метро – 30,6 рубля, в автобусе – около 20 рублей за билет, в такси – 250 рублей за поездку. Для сравнения, за рубежом цена на билет в метро варьируется от 16 до 255 рублей, где самая большая стоимость – в США, Великобритании, Германии. Безусловно, в стоимость проезда входят расходы на топливо, зарплата сотрудников, техническое обслуживание, налоги. Но какая сумма от стоимости билета обязательно должна идти в бюджет на обеспечение безопасности пассажира?

Согласно требованиям транспортной безопасности в России, во всех метрополитенах установлены рамки стационарных металлодетекторов, на каждой станции размещено от 15 до 30 видеокамер. Чтобы пассажиры вовремя получали важную информацию о происшествиях, в метро ставятся информационные терминалы.

Для проверки оставленных вещей в вагонах и на станциях привлекаются службы со специально обученными собаками. Автоматические контрольные пункты, пожарная и охранная сигнализации, эскалаторы тоже являются техническими средствами для достижения безопасности пассажиров. В автобусах система транспортной безопасности ограничивается техническим обслуживанием ТС, наличием тахографов и выполнением некоторых требований водителей.

На обеспечение такой безопасности пассажиров общественного транспорта власти выделяют определенную сумму денег. Например, на установку видеонаблюдения и единой радиоинформационной сети в московском метрополитене было потрачено 1,42 миллиарда рублей, на переоборудование всех станций турникетами – около 1,82 миллиарда рублей, на техническое обслуживание и ремонт вагонов ежегодно уходит по 300 миллионов рублей.

Чтобы понять, насколько сильно власти регионов уделяют внимание транспортной безопасности пассажиров, например, в метро, надо знать, сколько средств из бюджета откладывается на эти цели. В Москве на строительство одного километра ветки уходит около семи миллиардов рублей. Если учесть, что общая протяженность одной линии в среднем составляет 25 километров, то на ее строительство уходит приблизительно 175 миллиардов рублей .

На повышение безопасности в Московском метрополитене ежегодно выделяется в среднем по 67 миллионов рублей в год. В эту стоимость обычно входит закупка рентгеновских установок для досмотра личных вещей и багажа, рамочных металлодетекторов и их техническое обслуживание. До 2019 года на систему безопасности в метрополитене Санкт-Петербурга будет выделено около 2,2 миллиарда рублей.



В европейском общественном транспорте безопасность пассажиров обеспечивается не только за счет тахографов, но и других технологических инноваций. В автобусах и трамваях весом от 3,5 тонны и количеством мест внутри от девяти штук устанавливаются ограничители скорости, электронный контроль устойчивости ТС, антиблокировочная система тормозов и т.д.

Многие автобусы оснащены отдельными телефонами для связи с аварийными службами. Все водители проходят по 70 часов интенсивного обучения, а при смене места работы или через три-пять лет отправляются на тренинги по повышению квалификации длительностью 35 часов.

Кроме классических мер безопасности, таких как видеонаблюдение и наличие турникетов, в метрополитенах Европы на входе каждой станции имеется по одному-двум сканнеров багажа, по три многозонных металлодетектора, позволяющих определить не только наличие у пассажира металлического предмета, но и место его расположения. На каждые 25-30 станций метро работает отдельное охранное агентство.