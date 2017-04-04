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Мнение: Mercedes GLC 250 – компактный и симпатичный

Фото: Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Вот везет мне на хорошие машины и соответствующую погоду. Причем это не сарказм. Где еще можно сфотографировать роскошный Мерседес, как не в последних подмосковных сугробах?
прочитано 1286 раз

Давайте посмотрим: что он из себя представляет:

Mercedes GLC 250 4Matic
Цена, руб 5 420 624
Цена в минимальной конфигурации, руб 3 120 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1 991 /211
Привод Полный 4Matic
Разгон 0-100, сек 7,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,5 / 10,2
Снаряженная масса, кг 1 735
Длина/ширина/высота, мм 4656/2096/1639
Объем багажника, л 550
Дорожный просвет, мм 181-227

Ну правда красавец, да? Мне нравится вот такой формат кроссовера. Это еще не внедорожник, поэтому никто на этой машине грязь месить не поедет. Да и не нужно это.

Фото: Родион Газманов

Немного повыше седана – чтобы разглядеть, что там творится в пробке на три машины вперед, немного помягче – чтобы не растрясти минералку на грунтовой дороге, когда собираешься на пикник, и в то же время практически никакой потери в маневренности.

Фото: Родион Газманов

Внешне у меня нареканий к этой машине нет. И даже в сонме очень похожих округлых кроссоверов других автопроизводителей, в том числе и немецких, GLC выглядит как-то по-своему. Да и корма прекрасная, хотя и заканчивается она, как и водится, при каплевидном экстерьере, настолько внезапно, что начинаешь сомневаться в наличии багажника. Впрочем, об этом мы поговорим немного позже.

Фото: Родион Газманов

Заберемся же внутрь. Если снаружи GLC изящный, то внутри – роскошный. Не зря его предшественник GLK расшифровывается как Geländewagen Luxus Kompaktklasse (то есть, “гелик”, но компактный и симпатичный. 

Фото: Родион Газманов

По мне, так редко встретишь салон автомобиля с деревянными элементами, в котором они смотрится органично и уместно. Здесь как раз тот самый случай. А еще здорово, когда дерево не покрыто тридцать тремя слоями лака и шершаво на ощупь, оставляя приятное живое ощущение после касания пальцами. Остальной салон – кожа, пластик и алюминий. 

Фото: Родион Газманов

Приборная панель элементарна и проста. Хочется надеяться, что роскошная “приборка” перекочует со временем из Е-класса дополнив роскошь Luxus Kompaktklasse небольшим элементом современности. Еще было бы здорово, если бы экран, встреченный мной еще в CLA, выкинули из машины, ибо смотрится он тут как у собаки пятая нога. Несмотря на дерево, кожу, алюминий и прочее.

Фото: Родион Газманов

Едет он очень даже неплохо. Несмотря на то, что это самая младшая из заявленных комплектаций (в плане ходовых качеств, конечно), девятиступенчатая коробка стоит во всех вариантах, от самого базового, до самого дорогого. И это отлично отыгрывает моменты, где не хватает мощности. Разгон стабильный и уверенный. Да и 7,3 секунды для кроссовера отнюдь не позорный показатель.

Фото: Родион Газманов

Подвеска мягкая, но собранная. Рулится автомобиль великолепно, особенно в спортивном режиме, когда все чувства обостряются, и автомобиль только и ждет команды, чтобы сделать стремительный рывок вперед или какое-нибудь залихватское перестроение. Кстати, в спорт-режиме автомобиль становится чуть ниже. Не знаю насколько могут изменить ситуацию дополнительные 4,5 сантиметра высоты подвески, но если сделали, значит это кому-нибудь нужно. Как минимум, маркетологам в Штутгартском офисе.

Фото: Родион Газманов

Система звука Burmester здесь отстроена настолько близко к идеалу, что даже обезьяна, которая дали покрутить здесь ручки и понажимать на кнопки, не смогла бы испортить звучания этой системы. Это я так удивляюсь, насколько бывает перекрученным эквалайзер, когда берешь машину после некоторых коллег.

Фото: Родион Газманов

Да и вообще, не может вот такая красота не звучать или звучать плохо, правда?

Ну ладно, внесем свою лепту в хаос, и добавим чуть-чуть басов. Электронная музыка так звучит куда энергичнее. Впрочем, на акустике Burmester любой стиль звучит, на мой вкус, одинаково хорошо. И только в некоторых, особо запущенных случаях, всего лишь неплохо.

Фото: Родион Газманов

Кстати, несмотря на вполне справедливые опасения, гитара очень даже поместилась в багажник. Да и место осталось. Отдельно похвалим инженеров компании за камеру заднего вида, встроенную в фирменный значок, и спрятанную, когда она не нужна, тем самым сохраняя линзу чистой.

Фото: Родион Газманов

По итогам тест-драйва могу сказать: машина очень понравилась. Мой размер, мой формат. Стоимость в роскошной комплектации почти вдвое превышает базовую стоимость, и это все еще вариант с самым простым двигателем. Но это Мерседес, ребята. Тут так принято.

Фото: Родион Газманов

Автомобиль красивый, необычайно удобный, и я бы сказал практичный, если бы на минуту забыл о цене. Но этого мне не дает сделать образование, полученное в Финансовой Академии.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.

4 апреля 2017, 08:48

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