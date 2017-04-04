Мнение: Mercedes GLC 250 – компактный и симпатичный

Вот везет мне на хорошие машины и соответствующую погоду. Причем это не сарказм. Где еще можно сфотографировать роскошный Мерседес, как не в последних подмосковных сугробах?

Давайте посмотрим: что он из себя представляет:

Mercedes GLC 250 4Matic Цена, руб 5 420 624 Цена в минимальной конфигурации, руб 3 120 000 Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1 991 /211 Привод Полный 4Matic Разгон 0-100, сек 7,3 Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 6,5 / 10,2 Снаряженная масса, кг 1 735 Длина/ширина/высота, мм 4656/2096/1639 Объем багажника, л 550 Дорожный просвет, мм 181-227

Ну правда красавец, да? Мне нравится вот такой формат кроссовера. Это еще не внедорожник, поэтому никто на этой машине грязь месить не поедет. Да и не нужно это.

Немного повыше седана – чтобы разглядеть, что там творится в пробке на три машины вперед, немного помягче – чтобы не растрясти минералку на грунтовой дороге, когда собираешься на пикник, и в то же время практически никакой потери в маневренности.

Внешне у меня нареканий к этой машине нет. И даже в сонме очень похожих округлых кроссоверов других автопроизводителей, в том числе и немецких, GLC выглядит как-то по-своему. Да и корма прекрасная, хотя и заканчивается она, как и водится, при каплевидном экстерьере, настолько внезапно, что начинаешь сомневаться в наличии багажника. Впрочем, об этом мы поговорим немного позже.

Заберемся же внутрь. Если снаружи GLC изящный, то внутри – роскошный. Не зря его предшественник GLK расшифровывается как Geländewagen Luxus Kompaktklasse (то есть, “гелик”, но компактный и симпатичный.

По мне, так редко встретишь салон автомобиля с деревянными элементами, в котором они смотрится органично и уместно. Здесь как раз тот самый случай. А еще здорово, когда дерево не покрыто тридцать тремя слоями лака и шершаво на ощупь, оставляя приятное живое ощущение после касания пальцами. Остальной салон – кожа, пластик и алюминий.

Приборная панель элементарна и проста. Хочется надеяться, что роскошная “приборка” перекочует со временем из Е-класса дополнив роскошь Luxus Kompaktklasse небольшим элементом современности. Еще было бы здорово, если бы экран, встреченный мной еще в CLA, выкинули из машины, ибо смотрится он тут как у собаки пятая нога. Несмотря на дерево, кожу, алюминий и прочее.

Едет он очень даже неплохо. Несмотря на то, что это самая младшая из заявленных комплектаций (в плане ходовых качеств, конечно), девятиступенчатая коробка стоит во всех вариантах, от самого базового, до самого дорогого. И это отлично отыгрывает моменты, где не хватает мощности. Разгон стабильный и уверенный. Да и 7,3 секунды для кроссовера отнюдь не позорный показатель.

Подвеска мягкая, но собранная. Рулится автомобиль великолепно, особенно в спортивном режиме, когда все чувства обостряются, и автомобиль только и ждет команды, чтобы сделать стремительный рывок вперед или какое-нибудь залихватское перестроение. Кстати, в спорт-режиме автомобиль становится чуть ниже. Не знаю насколько могут изменить ситуацию дополнительные 4,5 сантиметра высоты подвески, но если сделали, значит это кому-нибудь нужно. Как минимум, маркетологам в Штутгартском офисе.

Система звука Burmester здесь отстроена настолько близко к идеалу, что даже обезьяна, которая дали покрутить здесь ручки и понажимать на кнопки, не смогла бы испортить звучания этой системы. Это я так удивляюсь, насколько бывает перекрученным эквалайзер, когда берешь машину после некоторых коллег.

Да и вообще, не может вот такая красота не звучать или звучать плохо, правда?

Ну ладно, внесем свою лепту в хаос, и добавим чуть-чуть басов. Электронная музыка так звучит куда энергичнее. Впрочем, на акустике Burmester любой стиль звучит, на мой вкус, одинаково хорошо. И только в некоторых, особо запущенных случаях, всего лишь неплохо.

Кстати, несмотря на вполне справедливые опасения, гитара очень даже поместилась в багажник. Да и место осталось. Отдельно похвалим инженеров компании за камеру заднего вида, встроенную в фирменный значок, и спрятанную, когда она не нужна, тем самым сохраняя линзу чистой.

По итогам тест-драйва могу сказать: машина очень понравилась. Мой размер, мой формат. Стоимость в роскошной комплектации почти вдвое превышает базовую стоимость, и это все еще вариант с самым простым двигателем. Но это Мерседес, ребята. Тут так принято.

Автомобиль красивый, необычайно удобный, и я бы сказал практичный, если бы на минуту забыл о цене. Но этого мне не дает сделать образование, полученное в Финансовой Академии.

Обзор подготовлен специально для портала dni.ru.