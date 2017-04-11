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Мнение: Mazda 3 – доступный седан для города

Родион Газманов
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Известная в нашей стране как Mazda 3, в Японии она называется “Mazda Axela”. И если с первым словом все понятно, то “Axela” – производное от “accelerate” и “excellent”, что означает “ускоряться” и “превосходный”, соответственно. В третьем поколении городского доступного седана с ускорением не так хорошо, чтобы посвящать ему целое слово в названии модели, а вот насколько он “excellent”, мы попробуем разобраться в этом обзоре.
прочитано 819 раз
Mazda 3
Цена, руб 1 131 000
Цена в минимальной конфигурации, руб 1 146 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.) 1496 /120
Привод передний
Разгон 0-100, сек 11,8
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км 5,8/9,2
Снаряженная масса, кг 1296
Длина/ширина/высота, мм 4580/1795/1450
Объем багажника, л 408
Дорожный просвет, мм 155

Мне очень нравится внешний вид нового поколения автомобилей Mazda. Даже припаркованная “трешка” несет в себе заряд потенциальной энергии, которая вот-вот вырвется наружу. Любой человек, детство которого застало японские мультфильмы, оценит представление японских дизайнеров о том, как должна выглядеть быстрая машина. Летнюю резину бы сюда, да вот снега только совсем недавно сошли. Но, в любом случае, это одна из самых красивых машин в моем представлении, в стоимостном диапазоне ниже 1,5 миллионов рублей.

Родион Газманов

Думаю, японцы должны расстроиться из-за продиктованного госстандартом расположения номерного знака, который сводит на нет их старания по производству необычайно красивой радиаторной решетки.

Родион Газманов

Заглянем в салон. С задачей сделать интерьер “трешки” скромнее, чем у чуть более дорогой “шестерки” дизайнер справился. Центральная часть “торпедо”, где расположен экран медиасистемы и управление климатом, не отличаются, но все остальное здесь гораздо проще. Как и приборная панель, кстати.

Родион Газманов

Сиденья мягкие, даже слишком. При помощи небольшого количества регулировок пытаюсь найти правильное положение, и это через некоторое время у меня получается. Что же касается вождения, здесь не так все радужно…

Родион Газманов

Максимально возможная комплектация – двухлитровый бензин на 163 л/с. Австралии повезло немного больше: Mazda 3 Astina может похвастаться 2,5-литровым движком с ошеломительным для этой модели табуном в 185 лошадей. В России же доставшаяся мне модель (1,5 литра/120 лошадей) – предел мечтаний маздовода-троечника (не подумайте ничего дурного).

Родион Газманов

Покатавшись в свое время на жесткой и агрессивной “двушке” 2014 года выпуска, которая изначально базируется на третьей серии Mazda, здесь я испытал настоящий шок. Никакой отзывчивости управления, валкость подвески и самое главное – коробка-вариатор! “Секвенталка” на второй “Мазде” работала практически безупречно, и я к ней привык. О, боль, шок и расстройство.

Родион Газманов

Спортивный режим просто необходим при обгоне на трассе (особенно при обгоне грузовиков на двухполосной дороге, когда каждая секунда, проведенная на встречной полосе, на счету). Здесь “спорт” немного улучшает ситуацию, но, опять же, с вариатором выше головы не прыгнешь.

Родион Газманов

Вдобавок к мягкой подвеске, на моей памяти это один из самых легких по весу автомобилей в своем классе. На расходе топлива это отражается. На устойчивости – тоже. Мягкость хода и великодушное отношение к дорожным неровностям, конечно же, позволят сэкономить на ремонте ходовой части, но для они меня явились довольно слабым утешением. Эту неприятность я назвал “эффект GT-86”, – в честь своего первого опыта поездки на красивой машине, которая не едет.

Но давайте немного и о хорошем. Оптика тут замечательная. Светодиодный свет заливает дорогу перед тобой, поэтому ночные поездки по неосвещенным трассам (а в Рязань я таки успел прокатиться) проходят легко и непринужденно.

Родион Газманов

Задние фонари смотрятся очень симпатично. И обратите внимание на “намек” на антикрыло на крышке багажника. Управление навигацией, музыкой и прочим, как и в большинстве современных машин, стандартное – колесо и пара кнопок.

Родион Газманов

Акустическая система выдерживает значительную громкость, но в целом звучит довольно мыльно. Это первый раз, когда мне захотелось настолько сильно выкрутить настройки эквалайзера. И если уж говорить о настройках, то больше всего меня раздражала система, запирающая машину, стоит только отойти от нее на шаг. Попытка обойти автомобиль тоже засчитывается, и я уже привык машинально нащупывать в кармане ключ от машины каждый раз, когда собирался из нее выйти. Вот тебе и бесключевой доступ.

Ну и под конец, гитарный тест. С этим Mazda 3 справилась на “ура”, и еще место осталось.

Пресс-служба Mazda

Со скидкой на свой ценовой сегмент, Mazda 3 может похвастаться претенциозным внешним видом, не оправдывая, к сожалению, моих водительских запросов. Если раньше “трешка” была зажигалкой, то теперь это машина, большей претензией на комфорт. И правда, в своем классе Mazda 3 чувствует себя очень уверенно. Чуть подвеску бы пожестче, да двигатель помощнее… но что есть, то есть. Mazda регулярно демонстрирует эволюцию в дизайне. Хочется, пока водителей не заменили роботами, чтобы удовольствие от вождения тоже было не на последнем месте.

Подготовлено специально для портала dni.ru.

11 апреля 2017, 13:09

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