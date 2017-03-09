Чем опасны пятиэтажки "под снос"

Анонсирована очередная программа по сносу пятиэтажек в Москве. А зачем? Ведь предыдущая, которая продолжается 17 лет, еще не закончена.

Интерес девелоперов к сносу пропал несколько лет назад по причине отсутствия спроса на новое жилье эконом-класса. Ведь для того, чтобы снести пятиэтажку, нужно построить один или два новых дома и реализовать квартиры, оставшиеся после переселения жителей снесенной пятиэтажки. Реализовать на практически мертвом рынке по цене близкой к себестоимости. А что такое снос восьми тысяч домов и почти 25 миллионов квадратных метров жилья? Это необходимость построить как минимум 75 миллионов новых квадратных метров. И выбросить эти новые метры на рынок, затоваренный никому сейчас ненужными квартирами эконом-класса.

Что будет с ценой на новостройки в этом случае? Прибыль застройщиков и так приближается к нулю. Ведь, помимо стоимости строительства, в цену заложена огромная коррупционная составляющая. Взятки на разных этапах строительства и согласования пока никто не отменял. Новая Москва и Московская область заполнены пустыми многоэтажными кварталами, по которым ветер носит перекати-поле. Новая программа предлагает увеличить количество таких безлюдных и безжизненных кварталов вдвое. Разумеется, по существующему закону жители снесенных пятиэтажек могут переезжать только в границах своего или прилегающего районов Москвы. Но.. Под новую программу, наверняка, будет принят и новый закон о переселении. И по логике вещей, и по простым законам физики, новые переселенцы поедут именно в Новую Москву. Огромную и пустую.

Крупные банки с некоторых пор отказывают заемщикам в выдаче ипотечного кредита, если речь идет о покупке квартиры в пятиэтажке. Интересно почему? Может быть банки тоже считают, что их предмет залога запросто может превратиться в почти ничего не стоящую новостройку в Новой Москве?

Хотелось бы развеять еще парочку иллюзий, касающихся переселения из пятиэтажки. Когда-то, на заре этих сносов, помимо того, что новую квартиру действительно давали в том же районе, была возможность серьезно улучшить свои жилищные условия, прописав в свою квартиру, подлежащую сносу, всех своих дальних родственников. Теперь такой возможности нет. Вам дадут просто аналогичную по стоимости, оцененной неизвестно кем, квартиру, причем неизвестно где.

Справедливости ради надо сказать, что если ваша квартира не приватизирована, и вы состоите на учете, как малоимущая семья, вам могут дать по 18 квадратных метров на человека. Но именно могут дать, а не обязательно дадут.

В общем, у новой программы по сносу пятиэтажек много плюсов. Но не для всех. Крупные застройщики снова получат возможность точечно застраивать самые интересные с точки зрения реализации бизнес– и премиум-жилья районы Москвы. Огромная пустыня под названием Новая Москва будет насильственно заселена новыми жильцами. Городские службы на годы будут загружены работой по перекладке устаревших коммуникаций под снесенными пятиэтажками. И только для жителей, чью частную собственность предполагают снести, никаких плюсов не предусмотрено.