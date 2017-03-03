Как отнимают бизнес рейдеры нового поколения

Это сегодня главным рейдером наивному люду видится Денис Вороненков, но он лишь один из… В анекдотах про таких говорили: "Це ж детский!" Отжим чужого имущества всегда работал как аналогичная функция в стиральной машине: быстро, четко, нахраписто.

Бравые ребята начала 90-х просто-напросто брали на гоп-стоп, пятилетку спустя трехкопеечный долг раздували до трех миллионов и вынуждали терпилу с радостью закрываться перед кредитором своей недвижкой. Кризис 1998 года изменил и тактику, и стратегию.

Любые наличные деньги стоили так дорого, а фабрики-заводы – так дешево, что рейдерство стало практически легальным. Потом все утряслось, жизнь закипела вновь, и страна оказалась готова к новому переделу. В ход пошла элементарная подделка документов, "левые" протоколы собраний акционеров, сфабрикованные уголовные дела и прочая, и прочая. Зиц-председатели, как обычно, хотели кушать и были готовы подписывать, покупать, продавать и дарить все, что требовалось бенефициарам. И никакой крови, стрельбы и выбитых зубов. Дело оставалось за малым: найти "крышу" и надежный инструментарий в системе правоприменения. Вот тут и случился затык.

Лейтенанты да майоры из 90-х превратились в генерал-лейтенантов и генерал-майоров нашего времени, им чаевые от миллиона-двух-трех-пяти уже стали не интересны, и тогда на сцену вышли политики. А что: открытые двери практически во все госорганы и помноженные на флер всесилия обещания создавали им репутацию крепких решальщиков. Даже сформировались таксы. Посидеть за столом на переговорах – одна сумма, прокрякать что-то про гаранта – другая, взять в руки деньги – третья. Кто победнее – работал на дядю, кто побогаче – на себя.

Недавняя история с Алексеем Митрофановым, закончившаяся бегством за границу, или с несколькими сотнями других депутатов и сенаторов только подтверждают сложившийся тренд. Но на всех мандатов не хватает, поэтому современные бендеры изо дня в день придумывают новые, по их мнению, безопасные способы честного отъема имущества у добропорядочных граждан.

Судебное решение – вот вроде бы индульгенция от всех грехов. К чему рисковать и подставляться, когда можно очень грамотно составить нужные бумаги, а затем "честно" победить всех в суде, тем более, что в большинстве случаев противная сторона даже возражать не станет. Не верите? Тогда посмотрите на лопнувшие банки, вернее, на попытки конкурсных управляющих найти и реализовать их имущество. Вроде на момент начала процедуры и активы были, и "дыра" не так велика, только по факту – пара сухариков, недобитый окурок и мышь в холодильнике.

Предвижу следующий вопрос: почему так и куда все делось? Отвечаю. Оформляются задним числом договоры на отчуждение недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства, ценные бумаги, имеющие реальную стоимость, и иные вещи, права на которые подлежат регистрации или переоформлению в различных реестрах. Но договорная схема организована таким образом, что банк-страдалец уже распорядился имуществом, аккурат перед отзывом лицензии, а право требования должно возникнуть еще через энное время!

Некоторые хитрецы применяют еще одну уловку. Каждый, кто следит за перипетиями банковской жизни в России, знает о так называемых VIP-счетах, которые вроде бы существуют, но находятся за рамками официального баланса банка. Суть финансовой операции такова: приходит особый клиент, обычно это друг руководителя, или известный артист, или звезда эстрады, и ему предлагаются специальные условия. К примеру, 15% годовых в валюте или 25% – в рублях. Жадность, нужно заметить, губит всех. И наши ВИПы – не исключение. Они подписывают, не глядя, некие бумажки, отдают кровно заработанное из рук в руки и отправляются восвояси спать спокойно. Стоит ли говорить, что деньги присваиваются сразу же, что называется, не отходя от кассы?

Что интересно, такой же фокус можно провести с реальным имуществом и теми же акциями. Вот они вроде бы учтены честь по чести, отражены во всех отчетах. Но ловкое движение компьютерной мышкой – и заводы-пароходы превращаются в… превращаются… Да во что угодно! Предположим, в векселя, стоимость которых – 100 рублей за килограмм в базарный день. А заводы-пароходы тем временем готовы отправиться в свободное плавание. И на это добро сразу находятся покупатели, тем более, что цена становится смешной до неприличия. И пока суд да дело "приобретатель" идет доказывать… Нет, не свое право на имущество. Все куда оригинальнее.

Цель арбитражного разбирательства заключается в обязании регистрирующего органа или реестродержателя совершить юридически значимые действия, связанные с переходом того самого вожделенного права на объекты захвата. И куда бы и как бы потом пострадавший не жаловался, правоохранительные органы отвечают однозначно: есть решение гражданского (или арбитражного) суда, значит, вопрос находится в гражданско-правовой, а вовсе не уголовной плоскости. Все, круг замкнулся!

А затем – по старой доброй схеме: 2-3 перепродажи, банкротство первого приобретателя, банк с пустыми руками, вкладчики у разбитого корыта… Но кто-то и в шоколаде!