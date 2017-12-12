На что обращают внимание мужчины

Когда мы представляем себе мужчину мечты, то описываем его практически не задумываясь. И все это потому, что у нас в голове уже есть образ, реальный или придуманный, но именно эти черты каждая женщина ищет в мужчинах. То же происходит и с представителями сильной половины человечества – они ищут то, что важно для них. Так на что именно обращают внимание мужчины?

У большинства женщин сложилось мнение, что мужчинам интересны молодые и красивые девушки, а то, что в голове – необязательная мелочь. Это в корне не так. Для мужчин образ женщины представляется пирамидой, в которой важны и вершина, и середина, и основание. Давайте пойдем по порядку.

Вершина. Все мужчины визуалы, и тут не ошибется ни одна женщина, считающая, что внешность играет важную роль. Но для мужчин не существует стереотипов, им нравятся брюнетки и блондинки, девушки приятной полноты с красивыми формами и стройные модели. Вкусы у всех разные, но главная составляющая – гармоничное сочетание. И первое, на что обратит внимание мужчина – лицо. Он видит отражение женской души в глазах, губы показывают, насколько женщина чувственна, кожа говорит о ее здоровье, даже морщинки расскажут ему о задорном нраве или скептическом взгляде на жизнь. Общее впечатление добавляет улыбка или ее отсутствие.

Середина. Это не только внешняя, но и внутренняя составляющая. Середина пирамиды держится на трех столпах: фигура, общий стиль, сексуальность. Мужчина – эстет, как бы он не пытался это скрывать. Его взгляд может остановиться на одной детали, но будет воспринимать вашу фигуру через нее – для него она станет важнейшей. Например, вы – обладательница длинных и стройных ног, они привлекают внимание в первую очередь – мужчины будут чувствовать вашу активную жизненную позицию, вашу энергию. Также свою основу имеет грудь, бедра, талия, шея.

Второй составляющей, собирающей весь облик в единое целое, является общий стиль. Мужчине не важно, какими дизайнерами была создана ваша одежда. Повторюсь, для мужчины важна гармония, а она должна быть от кончиков волос до каблука ваших туфель. Третий столп – сексуальность – та изюминка, которая будет притягивать мужчину к вам магнитом.

Основание. Оценив и восхитившись внешними данными женщины, мужчины подходят намного основательнее – чувство юмора, честность, житейская мудрость, хозяйственность, материнский инстинкт заботят мужчин не меньше, чем ваша внешность. Чувство юмора показывает, насколько легкий нрав у избранницы, честность важна для мужчины, ведь ему не нужны показные чувства. Мужчина чувствует, что нужно ему для жизни с женщиной. Ему не важно, насколько женщина умна, и есть ли у нее докторская степень. Мужчине хочется видеть рядом женщину мудрую, которая сможет дать совет, поддержать, высказать мнение в важном вопросе, а когда надо и промолчать.

Любой мужчина хочет видеть в женщине хранительницу домашнего очага, ту, кто сможет создать в доме уют, привнести в него тепла. Поэтому они обращают внимание на женскую хозяйственность. Какой же мужчина откажется от чистой рубашки и вкусного пирога? Еще одним важным фактором является материнский инстинкт. Для мужчины играет роль не только то, какой вы будете матерью, но и как будете принимать его, ведь каждый мужчина немного ребенок, и он хочет, чтобы о нем заботились и даже немного баловали.

Как бы там ни было, но мужчины видят нас такими, какими мы создаем себя сами. Любите себя, смотрите на жизнь с позитивом, и для мужчины вы станете солнечным лучиком, заглянувшим в их жизнь.