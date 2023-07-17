На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси

В Северо-Западном округе Москвы произошла массовая авария. Уточняется, что водитель такси вылетел навстречу двум мотоциклистам.
По данным телеканала "360", таксист, поворачивая налево, не уступил дорогу движущимся мотоциклистам. В результате случившегося байкеры получили травмы. Их госпитализировали.
Ранее в Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим из-за небольшого дождя, отмечает RT. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла три балла.