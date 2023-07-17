На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси

Evolute: самый бюджетный электрокар

Evolute i-Pro – малоразмерный городской седан. "1 800 000 рублей? Да ладно”, – скажете вы, и будете абсолютно правы: за эти деньги на российском рынке ничего из новых электрокаров пока не представлено. По крайне мере, официально. КАК ВЫГЛЯДИТ: Evolute I-Pro не выглядит дорого, это факт.