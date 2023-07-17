На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси

Рыбин заговорил об уходе из семьи Тесты Николай Дроздов в больнице Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларовГосподи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Лента новостей

Понедельник 17 июля

14:00На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси 13:24Дочь раскрыла подробности состоянииягоспитализированной Федосеевой-Шукшиной 11:44Климатолог оценил вероятность повторения жары 2010 года в Центральной России 09:50 Врачи хотят перевести сына Ефремова в другую больницу по рекомендациям психиатра 09:00"Богатство актеров – миф": Повалий покупает жилье в Москве при помощи ипотеки 08:06CuttaCutta: на Патриках предлагают попробовать все сразу 06:02Рецензия на книгу Джона Маррса "Когда ты исчез" 04:11Эксперт назвал причину гибели батискафа "Титан" 02:31Залезший за клубникой медведь попал на видео 00:02Азартные игры, наркотики и курение: три яда в судьбе актрисы Назаровой 22:05Ведьма Hristafarida: Павла Волю ждут серьезные проблемы из-за Ляйсан Утяшевой 18:59Директор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 18:07А как же Петросян? Молодая жена юмориста целует другого мужчину 16:20"С одним глазом тоже ходить можно": Дроздов огорошил новостью из больницы 15:10Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 13:48 "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь 12:33До слез: в Могилеве на доме Бориса Моисеева открыли памятную доску 12:07"Она к нам пришла – я обалдела!": жена разрешила Маликову снять блондинку с пышными формами 11:07"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 10:08"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 08:00Аллигатор-рэкетир напал на рыбака – видео 06:48Эксперт рассказал как выбрать мебель в квартиру с домашними животными 04:09Как покушение на Николая II стало антуражем для адреналинового детектива 02:14Акула распугала отдыхающих на пляже Флориды – видео 00:26Осьминог-блогер снял на видео дайвера 22:04Рецепт Анжелики Агурбаш: драники со сметаной 20:07Нетребко, Казарновская, Федорова: гордость российской оперной сцены 19:49Что случилось с красавчиком Потехиным после ухода из группы "Руки Вверх!" 19:10Перенесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 15:06Сафронов рассказал об истинных причинах ухудшения здоровья Дроздова после травмирования 14:37"Галлюцинации": поступили новые данные о состоянии находящегося в реанимации Краско 14:08"Запах, прикосновения": Дмитрий Шепелев откровенно об отношениях возлюбленной 13:40"То болеет, то пьет": как признание МакSим в алкоголизме ударило по ее репутации 13:09Дочь Ефремова отказалась от учебы и престижном вузе и пошла по стопам отца 12:34"Летела в пропасть": Анастасия Волочкова рассказала о конфузе за границей 12:20Топурия призналась в неудачной пластической операции 12:0159-летняя Суханкина рассекретила все свои пластические операции 11:31"Был со мной почти 20 лет": Семенович сообщила о смерти близкого человека 11:01Политик озвучил главный страх покинувшей Россию Пугачевой: Много раз повторяла в интервью 10:30Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога 08:06Тест: угадайте фильмы с участием Александра Панкратова-Черного 06:107 признаков идеальной футболки на лето 04:21На офисном рынке рекордный объем сделок 02:10Спрос на зарубежное жилье вырос на треть 00:01Касается каждого: 5 важных действий перед походом в лес 21:40Психотерапевт: В проблемных отношениях Гуфа виноват его специфический круг общения 21:00Названы главные ошибки при строительстве домашней котельной 19:20Известная музыкантша об отношениях с Градским: Он сразу меня заприметил 18:19В Китае казнили воспитательницу детсада 18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси

На северо-западе Москвы байкеров госпитализировали после столкновения с такси
132

В Северо-Западном округе Москвы произошла массовая авария. Уточняется, что водитель такси вылетел навстречу двум мотоциклистам.

По данным телеканала "360", таксист, поворачивая налево, не уступил дорогу движущимся мотоциклистам. В результате случившегося байкеры получили травмы. Их госпитализировали.

Ранее в Минтрансе Московской области призвали водителей соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим из-за небольшого дождя, отмечает RT. По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", загруженность дорог Подмосковья в понедельник утром составляла три балла.

17 июля 2023, 14:00
Фото: Pixabay.com
Телеканал "360"• Требует проверки

Evolute: самый бюджетный электрокар

Evolute: самый бюджетный электрокар
Evolute i-Pro – малоразмерный городской седан. "1 800 000 рублей? Да ладно”, – скажете вы, и будете абсолютно правы: за эти деньги на российском рынке ничего из новых электрокаров пока не представлено. По крайне мере, официально. КАК ВЫГЛЯДИТ: Evolute I-Pro не выглядит дорого, это факт.

В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон

В Москве после ДТП с КамАЗом на дорогу вылился бетон
3 июля на юго-востоке Москвы произошла авария с участием бетономешалки.

На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок

На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок
В Северном административном округе Москвы произошла авария.

В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик

В Москве столкнулись рейсовый автобус и грузовик
В результате ДТП пострадал один человек. На юге Москвы произошло ДТП с участие рейсового автобуса ЛиАЗ и грузовик марки Shacman.

BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит

BYD Tang: Что автопром китайский нам готовит
BYD Tang EV это китайский кроссовер, выполненный по последнему слову техники. Просто перечислю несколько характеристик, а вы уже сами решите насколько автомобиль вам интересен. 4,3 секунды до сотни, 1000 километров без заправки, безукоризненное качество отделки и безупречная эргономика. Поехали! КАК ВЫГЛЯДИТ: Длиной чуть меньше пяти метров, автомобиль выглядит длиннее, за счет небольшой высоты: создается ощущение, как будто хищник припал к земле перед броском.

Выбор читателей

16/07ВскМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото 16/07Вск"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти 16/07Вск"Я такая скотина!": ушедший из семьи Рыбин публично покаялся 16/07ВскДиректор впервые рассказал о серьезном финансовом вкладе Пугачевой в похороны Моисеева 15/07СбтПеренесший ампутацию Костомаров трогательно обратился к семье: Мои спасители 16/07Вск "Звони в скорую! Срочно!": Гузеева встала грудью за слегшую дочь