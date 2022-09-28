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Авто
KIA Seltos: кроссовер за два миллиона

KIA Seltos: кроссовер за два миллиона

Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Корейский кроссовер B-класса со стартом цены от двух миллионов рублей. Как он будет себя чувствовать на российском рынке, и кто его купит?
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

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За свои деньги Seltos выглядит очень благородно: с красивой оптикой, черными стойками и хромовой окантовкой окон он вызывает симпатию уже при первом знакомстве. От пары коллег я слышал хлесткое название “рейнж на минималках”, но не будем уподобляться. Это совсем другая машина.
Вся оптика светодиодная, добро пожаловать в двадцать первый век! За дополнительные десять тысяч рублей можно получить автомобиль с двухцветной окраской (поверьте это того стоит!).

Фото: Родион Газманов

КАК ВНУТРИ:

Салон выглядит не в пример скромнее, чем сам автомобиль. Обилие пластика, устаревшая уже стрелочная приборка (да, я избалован новыми веяниями в мультимедийке). Впрочем, десятидюймовый дисплей бортового компьютера работает практически без задержек, да и интерфейс логичен и понятен.

Фото: Родион Газманов

Климат-контроль в любой комплектации работает только на одну зону, зато создатели автомобиля не стали прятать кнопки в экранный тач-интерфейс, как сейчас оголтело стали делать все, кто дорвался до больших сенсорных поверхностей, а оставили их на месте. Не все традиции нужно хранить, но некоторые все же того стоят.

Фото: Родион Газманов

Сидеть в кроссовере слегка жестковато, но в целом удобно. Посадка высокая, саппорты добавляют уюта. Анатомически сиденья сделаны очень правильно.
На задних местах можно даже менять угол наклона спинки. Правда, сильно здесь не разгуляешься, но даже небольшое отклонение сиденья назад делает путешествие гораздо более комфортным. А подогрев сидений сзади и зарядка с кармашком для телефона – вообще кажется роскошью. Роскошью также кажется электропривод багажника, которого здесь нет ни в одной комплектации, впрочем. Но не все же коту масленица, да?
Кстати, проекционный дисплей встречается реже электропривода багажника, и вот он как раз здесь представлен!

КАК ЕДЕТ:

Покупателям в России на выбор представляются два двигателя: двухлитровый на 149 л.с. с коробкой-вариатором и на 177 л.с. с роботизированной коробкой. В моем распоряжении оказался старший вариант. Дорогу держит неплохо, и управление довольно острое, но веселых стартов не предвидится. 8,4 – довольно долгое время разгона, даже для кроссовера.

Подвеска жесткая, да и с шумоизоляцией здесь не очень хорошо: шумы проникают в салон в основном от колес, и даже на нешипованной резине.

Фото: Родион Газманов

КАК ЗВУЧИТ:

Акустика здесь стоит от так хорошо знакомого Bose. Не самый мощные ее вариант, но качество как всегда на высоте. Для бюджетного автомобиля – звук так вообще роскошный. Не помешает прибавить немного в басах, и тогда будет не картина звуковая, а загляденье.

КАК ГИТАРА:

Инструмент в Селтосе поместился просто прекрасно. Не самый глубокий, но все равно вместительный, багажник имеет объем 466 литров. Снятие верхней шторки поможет немного увеличить место.

Фото: Родион Газманов

ВЫВОДЫ:

Хороший и удобный кроссовер за свои деньги, адаптированный, кстати, для российских дорог. Пусть не лидер в мультимедийке, но доступность и адекватность ценообразования сейчас играют более важную роль в условиях российского авторынка.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Родион Газманов
28 сентября 2022, 13:39

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