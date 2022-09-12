Смертельная авария: 19-летний водитель влетел в детей-велосипедистов при обгоне

Вечером 11 сентября в Подмосковье произошло ДТП с участием 19-летнего водителя авто и детьми-велосипедистами. Управляющий машиной мужчина летел в несовершеннолетних участников дорожного движения. Как передает Царьград, инцидент произошел на втором км автодороги "Озеры – Кашира – Ожерелье".
В результате катастрофы скончался ребенок, второго пострадавшего велосипедиста госпитализировали. "Радио 1" передает, что обстоятельства случившегося выясняют в региональном отделении МВД.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", смертельная авария произошла при попытке обгона. В отношении водителя возбуждено уголовное дело.