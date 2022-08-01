Под Самарой произошло смертельное ДТП. Речь идет об аварии на дороге, соединяющей поселок Нур и село Домашка.
По данным "Царьграда", два человека погибли, еще двое пострадали. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
Под Самарой произошло смертельное ДТП. Речь идет об аварии на дороге, соединяющей поселок Нур и село Домашка.
По данным "Царьграда", два человека погибли, еще двое пострадали. Обстоятельства выясняются, передает телеканал "360".
Фигуристка заигрывает
Господи, помилуй!
Как грустно!
Только этого не хватало!